Ufo filmato in cielo, avvistato da una modella attraverso il finestrino dell’aereo

Gli UFO esistono? È la domanda che miliardi di persone si pongono tutti i giorni, incapaci di accettare l’idea che sulla Terra esistano le uniche creature senzienti di tutto l’universo. Dalle istituzioni ovviamente c’è massimo segreto sulla possibilità di vita extraterrestre, portando la tematica sui binari del complottismo o addirittura circoli che affrontano il quesito in maniera poco scientifica e spesso solo con lo scopo di esaudire un proprio desiderio: vedere un’astronave o addirittura un alieno.

Nuovo avvistamento di UFO nei cieli

Al di là della possibilità o meno, è bene raccontare quest’ultimo episodio legato a un avvistamento. Una modella colombiana di nome Valentina Rueda Velèz, avrebbe avvistato un oggetto non identificato mentre viaggiava in aereo. La donna, incuriosita dalla strana sagoma che aveva il mezzo aereo, ha deciso di immortalarlo con un video. Come si vede nel breve filmato, il mezzo aerospaziale arriva addirittura a sfiorare a tutta velocità l’aereo su cui viaggia la ragazza.

Un volo ondulatorio, pieno di virate improvvise e capace di stare sospeso nell’aria apparentemente spento. Oggettivamente, sono centinaia gli avvistamenti del genere, con oggetti che più o meno riconducono a dischi volanti. L’ipotesi più plausibile, è che tali mezzi siano nuove tecnologie militari di riferimento ai singoli Paesi, in veicoli che devono rimanere segreti per questioni di sicurezza nazionale legati ai singoli Stati. Che tali tecnologie poi dipendano dall’incontro con altre civiltà extraterrestri, questo è un pò il bivio del credere – o meno – alla presenza di una vita aliena nell’universo. È vero come oggi la sfera militare richieda mezzi efficienti, capaci di non essere intercettati dai radar o addirittura capaci di raggiungere velocità pazzesche e con una manovrabilità a dir poco fenomenale. Che qualche Stato abbia raggiunto questo livello della tecnologia – in primis gli USA – è plausibile, anche calcolando come lo scenario militare richiede questi mezzi per un fattore di mera sopravvivenza.