Isola dei Famosi 2023, stasera televoto flash: anticipazioni puntata 15 maggio 2023

Arriva il lunedì sera e ci prepariamo a una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, per l’edizione 2023. Nella puntata di oggi, 15 maggio, è previsto un “televoto flash”, con gli spettatori televisivi che avranno poco tempo per scegliere chi far tornare sull’isola e chi far rimanere a casa tra due ex concorrenti eliminati le settimane scorse dal reality show condotto da Ilary Blasi. Le anticipazioni del programma, prevedono Cristina Scuccia come grande protagonista della serata.

Il televoto flash all’Isola dei Famosi 2023

Il televoto flash interesserà chi rientrerà in gioco tra Christopher Leoni e Nathaly Caldonazzo. È la prima volta che il gioco apporta una simile regola, ma resta che i due concorrenti, usciti per problemi fisici, vogliano riprovare a rientrare certi che le noie di salute siano ormai risolte. Il pubblico dovrà decretare chi far rientrare tra loro due, in un voto che sarà esprimibile attraverso App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv e SMS. Incerto chi vincerà questo ballottaggio, con il pubblico che comunque voterà a valanga per far rientrare uno dei due personaggi.

Il maxi televoto per far tornare a casa un concorrente

All’Isola dei Famosi c’è chi entra e c’è chi esce. È il caso del maxi televoto di questa sera, che vedrà protagonisti iore Argento, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Helena Prestes e Gian Maria Sainato. Uno di questi volti, questa sera, abbandonerà l’isola honduregna per far ritorno a casa. Nessuno al momento è certo di rimanere, considerato come ogni personaggio in gioco ha mostrato dei propri lati che l’hanno fatto amare da una parte del pubblico, ma anche magari detestare da qualche altro telespettatore.

La prova di Cristina Scuccia

L’ex Suor Cristina è pronta ad affrontare una prova fisica, dove dovrà dimostrare a casa e nello studio Ilary Blasi il proprio coraggio e la propria forza. Se la ragazza riuscirà a superare la prova, definita “iconica” dagli autori del reality show, farà guadagnare un importante premio alla propria squadra.