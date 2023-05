Isola dei famosi 2023, Mazzoli contro Gian Maria Sainato: cosa è successo, anticipazioni stasera

All’Isola dei Famosi duro scontro tra Marco Mazzoli e Gian Maria Sainato. Del resto, potremmo dire che si tratta anche di un evento fisiologico. Infatti, i giorni passano inesorabili, e i naufraghi, quelli rimasti in gioco, stanno iniziando a faticare, a sentire il peso della fame. Inevitabile che, tra una sfida e l’altra, si inneschino tensioni, polemiche e qualche litigio di rappresentanza. Ma cosa è successo questa volta? Cerchiamo di scoprilo insieme, continuate a leggere l’articolo!

Isola dei Famosi, anticipazioni 15 maggio 2023: ospiti, sorprese, televoto ed eliminati di stasera

Isola dei Famosi: Mazzoli contro Gian Maria Sainato, che succede?

Per quanto riguarda, dunque, lo scontro avutosi tra Marco Mazzoli e Gian Maria Sainato, l’influencer ha confessato di non gradire troppo gli scherzi della coppia e di “sentirsi l’unica loro vittima”. E così, infastidito dalle accuse di Mazzoli, ecco che Sainato lo ha attaccato, dicendo di “non provare alcun interesse per la sua persona”. Ma non è tutto, perché l’invettiva è andata avanti anche dopo qualche minuto da tale affermazione. Per Mazzoli il suo è un “atteggiamento artificioso e troppo interessato alle telecamere”.

Il battibecco sul costume di Gian Maria

Anche perché il tutto è stato anticipato anche da un altro battibecco. Dopo che Sainato ha indossato l’ennesimo costume attillato, Mazzoli non ha perso tempo per fare dell’ironia, dopo la quale Sainato ha chiesto: “Ti dà fastidio questo costume? Fammi capire”. E il conduttore radiofonico, per tutta risposta: “Ti sta di mer**”. E così, Sainato si è sfogato con Fabio, parlando di veri e propri atteggiamenti provocatori che Noise e Mazzoli continuano ad avere nei suoi confronti: “Mi sento offeso e deluso anche dagli altri compagni, piuttosto che prendere le mie difese, continuano a deridermi e ad appoggiare i due speaker”.