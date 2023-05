Isola dei Famosi, lite tra Pamela e Gian Maria, cosa è successo: il web difende Sainato

Isola dei Famosi. I naufraghi, quelli rimasti in gioco, stanno iniziando a faticare, a sentire il peso della fame. Tra sfide, lotta per la sopravvivenza, mancanza di cibo, tensioni, equilibri precari e polemiche. Che non mancano mai. Ma cosa succederà nella prossima puntata in onda lunedì 15 maggio? Chi dei concorrenti dovrà abbandonare, forse momentaneamente, l’isola e sbarcare su quella di Santa Elena?

Televoto Isola dei Famosi, chi viene eliminato tra Helena, Fiore, Gian Maria, Marco e Paolo? Sondaggi, percentuali e anticipazioni

Isola dei Famosi, lite tra Pamela e Gian Maria: perché?

Una cosa è chiara: per Gian Maria Sainato non sembra esserci pace sull’Isola dei Famosi. Infatti, il giovane modello di origini campane si è nuovamente ritrovato coinvolto in una delle solite liti, quelle dai toni abbastanza accesi, ma questa volta con Pamella Camassa. Cosa è successo questa volta? Nella giornata di ieri, domenica 14 maggio 2023, tutto scorreva placidamente. Sembra essere un giorno tranquillo, una domenica che aveva, sì, il sapore di una domenica, anche sull’Isola. All’improvviso, però, in quel paradiso che si trova in Honduras, Pamela Camassa ha posto una domanda che solamente in apparenza aveva una sembianza innocua. Una domanda rivolta proprio a Gian Maria: ”Ieri hai mangiato il riso tu? Ah si? Avresti potuto condividerlo”. Una domanda, appunto, seguita subito da una critica forte, diretta, tonante. La questione, insomma, è il cibo: la naufraga, infatti, ha rimproverato e recriminato a Gian Maria di non aver condiviso la sua porzione di riso, soprattutto dopo che aveva mangiato le omelette. La reazione del modello campano, ad ogni modo, non si è fatta per nulla attendere. Ha risposto: ”Non è una regola del gioco condividere!”. Dopo i toni accesi, e qualche accusa di troppo, la naufraga si è poi difesa dicendo che si trattava solamente di una domanda.

Il web dalla parte di Gian Maria

E voi da che parte state? Una cosa è chiara: il web è insorto rapidamente per difendere Gian Maria che sembra proprio non riuscire a trovare pace, soprattutto durante l’ultima settimana. Frustrato ed esasperato, ha trovato però il conforto del suo pubblico che è dalla sua parte.