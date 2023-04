Marco Mazzoli, chi è la moglie Stefania Pittaluga: età, lavoro, oggi, figli, foto e Instagram

Marco Mazzoli è il celebre speaker radiofonico e inventore dello Zoo di 105 e sta per salpare sull’Isola dei famosi 2023! Vive a Miami in compagnia della moglie Stefania Pittaluga, che è anche la sua collega di lavoro. Siete curiosi di saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e sulla sua vita.

Chi è Stefania Pittaluga: età e lavoro

Stefania Pittaluga ha quasi 49 anni ed è nata a Milano. Si è diplomata al liceo linguistico e poi ha trovato un impiego come addetta alle vendite per lo show-room di Stella McCartney di Parigi e Milano. Non solo, è stata anche la responsabile commerciale di un altro importante salone di Moda: Pepoli s.r.l. Dal 2012 ha iniziato a lavorare come marketing director, occupandosi sempre di più di comunicazione, marketing e pubblicità. Dal 2013 è la direttrice artistica del marketing “The Zoo” e dal 2014 è diventata anche direttrice del digital marketing della radio REVOLUTION 93.5 FM che gestisce direttamente da Miami.

L’amore con Marco Mazzoli e i figli

L’amore di Stefania Pittaluga è proprio Marco Mazzoli, il fondatore dello Zoo di 105. La coppia vive felicemente a Miami, dove vive una vita da sogno e lavora in smart-working gestendo la radio di 105 a distanza. I due sono innamoratissimi e sposati da diversi anni, ma non hanno mai avuto figli. Stando ad alcuni gossip, pare che lei sia un po’ preoccupata per la partenza del marito all’Isola dei famosi, succederà davvero qualche colpo di scena?

La vita a Miami, foto e Instagram

La coppia abita in un vero e proprio paradiso in compagnia dei loro amati animali. Stefania ama tantissimo i cani e ne ha adottati due che porta sempre con sé. Un’altra curiosità su di lei è che è un’appassionata del francese e parla benissimo la lingua. Ha un profilo Instagram su cui condivide molti scatti della sua vita privata e vanta più di 36 mila followers. Ecco uno scatto in compagnia del marito e dei loro cagnolini: