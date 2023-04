Un passo dal cielo 7, anticipazioni seconda puntata: chi ha ucciso Roberta? Trama

Ci siamo, tutto pronto per un nuovo, imperdibile appuntamento con la fiction targata Rai 1 “Un passo dal cielo 7” . In onda questa sera a partire dalle 21.30 su Rai 1 la seconda puntata della nuova stagione che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Nonostante al centro della scena non ci sia più Daniele Liotti, nelle vesti di Francesco Neri, il pubblico da casa sembra comunque apprezzare la scelta degli sceneggiatori di spostare il focus sulla sorella Manuela. Ma cosa succederà nella seconda puntata che andrà in onda questa? Ecco per voi qualche anticipazione, attenzione agli spoiler!

Un passo dal cielo 7, anticipazioni seconda puntata: trama episodi giovedì 6 aprile 2023

Le anticipazioni della seconda puntata di Un passo dal cielo 7

La prima puntata dell’amata e seguita fiction Rai “Un passo dal cielo 7” è andata in onda lo scorso giovedì ed ha raccolto una buona udienza di pubblico nonostante, come si è detto, in questa nuova stagione il focus sia spostato su Manuela, sorella del personaggio cardine delle passate stagioni e che adesso è assente, Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti. Ricordiamo poi che la fiction andrà in onda ogni giovedì su Rai 1 a partire dalle 21.30. Ogni episodio dura circa 110 minuti terminando, dunque, alle 23.45. Nella seconda, attesissima puntata di questa sera i protagonisti avranno a che fare con un nuovo caso di omicidio, mentre un’inaspettata relazione sentimentale è pronta a fare capolino. Inoltre, a grande sorpresa, nella puntata che sta per essere mandata in onda sarà presente anche Artem Tkachuk, l’attore che abbiamo imparato a conoscere bene nell’altrettanto fortunata e seguita serie tv Mare Fuori.

La puntata “Altezze Diverse”

Nella puntata “Altezze Diverse” Manuela scopre la terribile connessione tra la morte della sua amica Roberta un efferato omicidio che coinvolge un pilota di moto. Gli indizi portano a sospettare che possa esserci di mezzo un serial killer e per tentare di scoprire la verità la donna si affida a Nathan, un uomo cresciuto nei boschi e che conosce bene il territorio. Inoltre, in questa seconda puntata le relazioni sentimentale saranno protagoniste. Un inaspettato legame si profilerà all’orizzonte e ci sarà anche il ritorno di Eva, interpretata da Rocio Munoz Morales) che sconvolgerà la vita del commissario Nappi. Insomma, le sorprese certamente non mancheranno!