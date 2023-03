Quando finisce Un passo dal cielo 7? Data ultima puntata su Rai 1

Quando finisce Un passo dal cielo 7? Tra pochissime ore inizierà la settima stagione di una delle fiction italiane targate Rai 1 più attese, e già in tanti sono stati colti dall’ansia, quella positiva, di quando una cosa piace e non si vorrebbe che finisse. E, infatti, come tutte le cose belle, anche questa avrà fine, ma forse con una ulteriore stagione. Dunque, continuate a leggere per scoprire tutte le puntate in programmazione e capire fin quando la serie vi terrà compagnia per quest’anno. Tutte le info di seguito.

“Un passo dal cielo 7”, la programmazione completa

C’è al momento grande attesa per questa sera, giovedì 30 marzo 2023, perché su Rai 1, in prima serata, avrà ufficialmente inizio “Un passo dal cielo”, che con la sua settima stagione, in onda a partire da questa sera, vedrà tantissime novità, anche sul fronte del cast dei suoi protagonisti: Francesco Neri (interpretato da Daniele Liotti) lascia la compagnia rendendo la Manuela Nappi di Giusy Buscemi, una delle principali protagoniste stagionali. Le puntante, intanto, sono già state tutte programmate a partire proprio da oggi.

Novità nel cast e nella trama per questa sera

Ormai, è legittimo pensarlo e anche dirlo: “Un passo dal cielo” è una delle serie storiche della rete Rai, in grado di resistere anche i grandi addii nel suo cast ufficiale, come quello di Terence Hill prima e Daniele Liotti ora, riuscendo ad arrivare alla sua settima stagione con tanto di successo alle spalle, e forse anche nell’avvenire. Nuove trame e sviluppi inattesi ci aspettano, come quelle che prendono spunto proprio dal personaggio del commissario Vincenzo Nappi, che si ritrova, ora, a fare i conti con la sorella Manuela, sul lavoro come in famiglia. Ma poi, ci saranno, come anticipato, anche altri personaggi che daranno una svolta decisa alla diegesi e al racconto: pensiamo ad esempio a Nathan, l’uomo degli orsi, Gregorio Masiero, uno scultore solitario e molto tormentato, così come il minaccioso ed inquietante allevatore Luciano Paron. Ma ci saranno anche delle certezze nel cast, come Giusy Buscemi, Enrico Ianniello, Gianmarco Pozzoli, Serena Iansiti, Giulia Vecchio, Giorgio Marchesi, Marco Rossetti e Leonardo Pazzagli.

La programmazione puntata per puntata

Ma, ora, veniamo alla nostra domanda iniziale: Quando finisce Un passo dal cielo 7? Ecco la programmazione completa per questa nuova ed imminente stagione, da non perdere: