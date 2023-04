Isola dei Famosi, lite tra Nathaly Caldonazzo e Cecchi Paone: cosa è successo

L’Isola dei Famosi è pronta a raccogliere il testimone del Grande Fratello Vip, almeno sul piano delle liti. Dopo lo scontro tra Alessandro Cecchi Paone, il suo compagno ed Helena Prestes, l’ex conduttore de “La macchina del tempo” si è attaccato con l’attrice Nathaly Caldonazzo. Quello che stiamo vedendo sull’Isola, è un Cecchi Paone senza freni. Infatti, in una lite con la stessa attrice, l’avrebbe etichettata come “una pescivendola”, tra lo sdegno del pubblico televisivo che segue il programma.

La lite tra la Caldonazzo e Cecchi Paone all’Isola dei Famosi

Tra i due candidati, come sappiamo, gli animi si sono scaldati e sono andati al di là di ogni limite. Infatti, all’interno del reality si sarebbero svolte, almeno in questi primi giorni, tante liti ma anche episodi d’amore: infatti, ci sarebbero stati i primi baci tra i concorrenti. Nonostante ciò, il clima intorno all’isola honduregna è del tutto incandescente. Eppure, il reality ancora non ha raggiunto ancora la prima settimane, in fenomeni che però si sono dimostrati molto gravi. Ecco perché è lecito pensare come, dopo la chiusura del Grande Fratello Vip, lo scettro del trash sia passato all’Isola condotta da Ilary Blasi.

L’Isola dei famosi o delle liti?

Oggi la situazione è quella di continue liti tra concorrenti, nonostante ci troviamo a pochi giorni dall’inizio del programmo. Si era cominciato con Cecchi Paone che attaccava la Prestes, la modella brasiliana che sembrava non essersi presa con il proprio compagno di vita. Addirittura una furiosa lite per prendere la ciotola di riso per mangiare, con i tre che si sono attaccati furiosamente. Oggi la lite è degenerata della Caldonazzo, che tra l’altro è stata una delle persone che ha soccorso la Prestes durante l’avvelenamento alimentare, che avvenne dopo aver mangiato delle lumache di mare senza cuocerle: gli venne vomito e giramenti di testa.