Televoto Isola dei Famosi 2023, chi viene eliminato tra Helena e Marco Predolin? Sondaggi e percentuali

Ha preso il via da poco, da quasi una settimana, ma l’Isola dei Famosi sta già appassionando, come si poteva immaginare, il pubblico di Canale 5. Tra continue sfide, lotte per la sopravvivenza, natura che comanda e sovrasta tutto. E primi dissapori, tra discussioni, fraintendimenti, gelosie e cibo che inizia a scarseggiare. Ma cosa succederà nella seconda puntata che, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda lunedì 24 aprile? Chi dei concorrenti al televoto dovrà abbandonare la Palapa? Si tratterà di un’eliminazione definitiva o l’isola, come è successo per le scorse edizioni, nasconde un posto segreto?

Helena Prestes e Marco Predolin al televoto all’Isola dei Famosi

Dopo la presentazione di tutti i naufraghi, la divisione in tribù e i nuovi leader, due concorrenti sono già finiti al televoto. Stiamo parlando della modella e super sportiva Helena Prestes, che abbiamo già visto agguerrita a Pechino Express in coppia con la vincitrice del GF VIP Nikita Pelizon, e di Marco Predolin, conduttore televisivo e radiofonico di successo. Chi di loro due dovrà lasciare l’Honduras? Sarà un’eliminazione definitiva o ci saranno colpi di scena? D’altra parte all’Isola dei famosi, come dice spesso la padrona di casa Ilary Blasi, tutto può cambiare. E da un momento all’altro.

Chi viene eliminato, sondaggi

Stando ai primissimi sondaggi pubblicati sul sito Isola dei Famosi Forum Free, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Helena Prestes, con quasi il 70% di preferenze. A rischio, invece, Marco Predolin con il 30.43%. Sarà lui il primo eliminato di questa edizione, che ha preso il via da poco? Ci saranno altri colpi di scena nel corso della puntata, che sarà rigorosamente in diretta? Non ci resta che pazientare un po’ e seguire l’appuntamento su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa: in studio Ilary Blasi con i suoi opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria, in Honduras l’inviato storico Alvin. Tra giochi, sfide e ricompense.