Marco Predolin all’Isola dei Famosi 2023: chi è, età, carriera, figli, oggi, moglie, vita privata, foto e Instagram

Il celebre conduttore e imprenditore Marco Predolin sta per salpare in una nuova e incredibile avventura! Sarà uno dei concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023 e su di lui c’è gran curiosità. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco chi è e tutto quello che sappiamo su di lui e la sua vita privata!

Chi è Marco Predolin: età e carriera

Marco Predolin è nato il 26 marzo 1951 a Borgo Val di Taro sotto il segno dell’ariete e oggi ha 72 anni. È un noto conduttore televisivo e radiofonico, ma è anche un grande imprenditore. La sua carriera è iniziata nel 1976, quando ha lavorato con piccole radio private come Radio Montecarlo, Radio Babboleo e Teleradiocity. Le sue doti sono evidenti e dopo solo un anno di gavetta approda sul piccolo schermo come conduttore. Nel 1992 è approdato in Rai e ha condotto molti programmi televisivi, tra cui: I circhi del mondo, La cultura dell’occhio, Ballando Cantando e altri. Ha lavorato anche con la radio RDS per molti anni. Per un periodo è scomparso dagli schermi e sono nate molti voci che lo accusavano di avere l’AIDS e di essere in cura. Predolin ha sempre smentito tutto, ha fatto il test e lo ha reso pubblico. Nel 2017 è tornato in tv come concorrente del GF Vip e adesso sta per salpare per l’Isola dei Famosi 2023!

Vita privata: moglie e figli

La vita privata di Predolin è stata molto turbolenta. Ha due matrimoni falliti alle spalle, con due donne le cui identità sono sempre rimaste segrete. Con loro ha dato alla luce tre figli: Alan, Bianca e Gilda. Ha dichiarato: “Alan è grande e vive in California da tempo: con lui ho un normale rapporto tra due adulti. Devo dire che con le figlie, Gilda e Bianca sono un padre attento, presente e, a volte, severo”. Di recente ha anche ritrovato l’amore e si è sposato per la terza volta nel 2019 con la sua dolce metà Laura Fini. Sono convolati a nozze a Sestri Levante, il caro luogo d’infanzia di Predolin. Lui ha raccontato: “Mi sono innamorato di Laura perché è una donna forte, concreta, come piace a me. Il nostro è un rapporto simbiotico, ora lavoriamo anche insieme nel mio ristorante”.

L’isola dei famosi 2023, foto e Instagram

Alcune curiosità: nel 2010 ha aperto un ristorante il Sardegna, a Porto Rotondo. Ha pubblicato anche due libri: “Chi non muore si rivede” nel 1992 e “Sfigati, manuale di autodiagnosi” nel 2010. Sta per partire per una nuova incredibile avventura e si è dichiarato molto entusiasta di approdare sull’isola. “Anche gli altri concorrenti sono forti, hanno dei bei caratteri, mi piacciono”, ha dichiarato. Potete seguirlo rimanere aggiornati sul suo profilo Instagram, su cui condivide molti scatti della vita privata e del lavoro con oltre 13 mila seguaci: