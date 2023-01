Italo Moscati, chi è: età, lavoro, carriera, film, libri, vita privata

Italo Moscati (Milano, 22 agosto 1937) è certamente una delle personalità più in vista del nostro panorama culturale italiano: un curriculum di tutto rispetto, quello che vanta. Scrittore, sceneggiatore, regista, critico televisivo, critico teatrale e critico cinematografico italiano. Una vita e una carriera in continuo evolversi. Proprio oggi, martedì 17 gennaio 2023, sarà ospite nel salotto pomeridiano di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Ma prima conosciamolo meglio.

Biografia di uno scrittore e regista: chi è Italo Moscati

Partiamo con qualche dato biografico: Italo Moscati nasce nella città di Milano, il 22 agosto 1937, ma mentre è ancora un bambino, all’età di 12 anni, si trasferisce a Bologna con la sua famiglia. Il suo percorso verso la scrittura è davvero precoce: all’età di soli 16 anni, grazie al supporto di un amico giornalista, Italo Moscati inizia a lavorare come corrispondente del “Giorno”, rinforzando parallelamente la sua preparazione anche attraverso la frequentazione di corsi sulla comunicazione di massa sia a Bologna che Milano. Poi, prende anche una laurea in economia, diritto e storia contemporanea.

Giornalismo e l’esordio in Rai a Roma

Nell’anno 961 diventa giornalista professionista e nel 1967 lascia Bologna trasferendosi a Roma. Qui, nella Capitale, città delle possibilità editoriali, entra a far parte della Rai, in qualità di produttore di film che hanno avuto successo nei festival internazionali. A partire dal passa a Raidue come regista e sceneggiatore di programmi e servizi culturali e telefilm. Tra i più importanti, ricordiamo “Paparazzo”, “Caccia all’uomo occulto”, “Stelle in fiamme” (18 puntate) e “Gioco perverso”. In qualità di regista, si ricordano:

Gioco perverso (1993)

(1993) Combat film (1997)

(1997) Il Paese Mancato (2005) – documentario

(2005) – documentario Ad occhi Sgranati (2005) – documentario

(2005) – documentario Via Veneto Set (2006) – documentario

(2006) – documentario 1200 Km di Bellezza (2015) – documentario

I libri di Italo Moscati

Autore prolifico anche sul versante dei libri, si è occupato negli anni di diverse tematiche, ecco alcuni dei suoi titoli da non perdere:

Rossiniana. Nove specchi per Gioacchino. L’aria del sorbetto, 1989

Il trombettiere di Gianni Brera, 1990

A cena dopo teatro: cinque commedie e tanti discorsi a tavola, 1992

Manuale per la sopravvivenza a teatro, 1992

Lo schermo mutante, 1993

Sophia Loren. Tutto cominciò quando la madre di una ragazza di Pozzuoli sognò di diventare Greta Garbo, 1994

Sophia Loren. La storia dell’ultima diva, 1995

Pasolini e il teorema del sesso. 1968: dalla mostra del cinema al sequestro. Un anno vissuto nello scandalo, 1995

Pier Paolo Pasolini. Vivere e sopravvivere, 2015

Luca Ronconi. Un grande maestro negli anni dei guru, 2016

Ettore Scola e la commedia degli italiani. C’eravamo tanto amati?, 2017

Non solo voce, Maria Callas. Mai amata regalò l’amore, 2017

The Young Sorrentino. Il ragazzo vissuto su una panchina, 2017

Vittorio De Sica. Ladri di biciclette e ladri di cinema, 2018

Federico Fellini. Cent’anni: film, amori, marmi, 2019

Sergio Leone. Quando i fuorilegge diventano eroi, 2019

Ennio Morricone, 2020

Alberto Sordi. Una vita tutta da ridere, 2020

