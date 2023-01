Arianna Bergamaschi: chi è, età, carriera, canzoni Disney, vita privata, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti Arianna Bergamaschi: una carriera importante, quella di Arianna Bergamaschi, iniziata all’età di soli sette mesi dalla nascita, ma ci pensate? Lei è la cantante simbolo della Disney, ma non solo, perché si rivelata negli anni anche un’attrice a 360 gradi. La sua vita ha oscillato continuamente tra la musica e il teatro, ma anche nelle pubblicità ha fatto spesso la sua comparsa. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua vita, continuate a leggere l’articolo!

Chi è, età, carriera, canzoni

Arianna Bergamaschi è nata a Milano l’11 novembre del 1975 ed è una nota cantante, attrice teatrale e conduttrice televisiva. Figlia d’arte, la madre è la cantautrice Graziella Caly, Arianna da quando ha 7 mesi e sino ai 12 anni ha partecipato a numerose campagne pubblicitarie e giovanissima ha preso parte a Fantastico 2 e 3, allo sceneggiato Rai I Promessi Sposi e ha iniziato a studiare danza con Brian e Garrison.

Cantante Disney per l’Italia

Nel 1990, poi, è stata scelta come cantante testimonial Disney per l’Italia e da lì ha collezionato un successo dopo l’altro. Nel 1998 ha partecipato a Sanremo Giovani e nel 1993 è ritornata all’Ariston e ha conquistato il quarto posto con il brano C’è che ti amo. La sua carriera musicale non si finisce qui, perché continuerà anche durante gli anni 2000: durante i primi anni del nuovo millennio, infatti, Arianna Bergamaschi si affaccerà anche al mondo del piccolo schermo. Solamente per citare un esempio, nel 2007 avrà un grandissimo successo ne La Corrida, trasmissione in cui prende pare con classe come ballerina ufficiale nelle puntate del sabato sera.

Il marito, figli, vita privata

Arianna Bergamaschi, dopo ben 7 anni di fidanzamento, ha sposato nel 2014 Olivier Francois, manager francese, nella splendida cornice di Venezia. Nel 2016 è nato il loro primo figlio.

Arianna Bergamaschi su Instagram

Molto seguita su Instagram. Con l’account @ariannathesinger vanta 64 mila followers.