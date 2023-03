Felicissima Sera 2023, quante sono le puntate dello show con Pio e Amedeo

Felicissima Sera ha avuto un grande successo nella sua prima edizione dell’anno scorso, come hanno ampiamente dimostrato gli ascolti tv e gli share delle sue ultime puntante. Parliamo, ovviamente, del programma di varietà in onda su Canale 5, caratterizzato da tanti ospiti e variegate esibizioni. Il suo nome è liberamente ispirato, come hanno dichiarato i conduttori alla canzone «Zappatore» di Mario Merola. Ma in realtà, pare sia stato un ristoratore foggiano a dare questa idea ai comici: il termine sembra rimandare ad un fine pasto piuttosto ricco, così come è il loro show. Quando andrà in onda la prima puntata di questo 2023?

Quarto Grado, anticipazioni 24 marzo 2023: ospiti, stasera i casi di Saman Abbas e Liliana Resinovich

Felicissima Sera 2023: la seconda edizione dopo il grande successo della prima

La prima edizione del programma, ricordiamo, era andata in onda l’anno scorso, precisamente nella serata del 16 aprile 2021, conquistando una media del 21,24% di share, pari a 4.138.000 spettatori. Indici di ascolto davvero ottimali, c’è da ammetterlo, e così ecco che i vertici Mediaset hanno deciso di rinnovare il varietà per una seconda stagione nel 2023, arrivando addirittura ad anticiparne la messa in onda rispetto all’edizione precedente.

Felicissima Sera 2023: quando va in onda, puntate, dove vederlo

Ma veniamo ora al sodo della nostra questione. Le nuovissime e freschissime puntate di Felicissima Sera, in compagnia del grande duo Pio e Amedeo andranno in onda a partire dalla serata di oggi, venerdì 24 marzo 2023. Come per l’edizione precedente, il programma verrà trasmesso ancora una volta in prima serata su Canale 5, con una anticipazione sulla messa in onda. L’azienda pare abbia optato per un cambio di programma, dal momento che fino a qualche mese fa, i palinsesti Mediaset avevano previsto in queste date la trasmissione di alcune fiction. Le puntate per questa seconda edizione saranno 3 in totale, con l’ultima programmata per la giornata di venerdì 7 aprile 2023. Anche in questo caso sarà possibile, qualora ve le perdeste, rivedere le puntate passate, attraverso le piattaforme ufficiali Mediaset.