Quarto Grado, anticipazioni 24 marzo 2023: ospiti, stasera i casi di Saman Abbas e Liliana Resinovich

Come ogni venerdì che si rispetti l’appuntamento su Rete 4 è uno. Ed è quello con Quarto Grado, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione, ormai da anni, i giornalisti Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi. Tra casi da risolvere, omicidi, misteri, pagine di cronaca nera. Ecco tutte le anticipazioni di stasera e cosa vedremo in tv.

La vicenda di Saman Abbas stasera a Quarto Grado

Stando alle anticipazioni questa sera il programma, a cura di Siria Magri, aprirà con la vicenda di Saman Abbas, la ragazza di 18 anni pakistana uccisa il 1 maggio del 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Durante il processo, iniziato a metà febbraio, si sta cercando di ricostruire come i tre accusati per l’omicidio hanno preparato e pianificato il delitto nei minimi dettagli. Dal sopralluogo del padre, Shabbar Abbas, nella serra dietro casa, fino ai documenti di viaggio dello zio Danish e dei cugini Ijaz e Nomanulkhaq. Saman doveva sposarsi, non poteva ribellarsi: doveva per forza sottostare alle scelte della sua famiglia.

Suicidio o omicidio per Liliana Resinovich?

Ma non finisce qui. Al centro della puntata di stasera anche la storia di Liliana Resinovich. Dall’inchiesta emergono molte tracce di DNA mai attribuite sui reperti ritrovati nel boschetto. E i dubbi restano: Liliana è stata uccisa o si è suicidata? Cosa si nasconde dietro la morte del 63enne? C’è la mano di un assassino?

Dove vedere le puntate, chi sono gli ospiti

L’appuntamento con Quarto Grado è per stasera, venerdì 24 marzo, a partire dalle 21.20 circa su Rete 4. Il programma si potrà seguire su Mediaset Infinity, in diretta tv e streaming, dove si potranno vedere anche le repliche. Come ogni venerdì, saranno tanti gli ospiti e gli esperti. Questa sera ci saranno Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Caterina Collovati e Grazia Longo. Ormai presenze fisse della trasmissione.