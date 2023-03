Grey’s Anatomy 19 su Disney Plus: ecco quando escono gli ultimi episodi con l’addio di Meredit Grey

Ci siamo, manca davvero poco al ritorno di una delle serie più amate di sempre. Stiamo parlando di Grey’s Anatomy, il noto medical drama che è arrivato alla sua 19esima edizione! L’appuntamento con la serie è previsto a partire da mercoledì 22 marzo su Disney plus, dove sarà possibile guardare l’ultima parte degli episodi che compongono la stagione. Al suo interno, per la gioia degli appassionati, rivedremo quasi tutti gli amati protagonisti!

Grey’s Anatomy 19: Ellen Pompeo ‘Meredith ci sarà solo in 8 puntate, ecco perché e cosa cambia

Ecco quando saranno disponibili su Disney + i nuovi episodi di Grey’s Anatomy 19

Come anticipato, l’appuntamento con la 19esima stagione dell’amato e longevo medical drama è atteso per il prossimo 22 marzo sulla piattaforma Disney plus. In merito va ricordato che dallo scorso 2 novembre erano andati in onda solamente i primi sei episodi. Adesso, si è dunque pronti a ripartire dal settimo episodio che è uno dei più attesi, oltre ad essere anche il penultimo che vede la presenza dell’attrice Ellen Pompeo, l’amata dottoressa Meredith Grey. Se il settimo episodio sarà il penultimo dove potremo ammirare la celere dottoressa Grey, va detto però che quest’ultima farà capolino anche nel finale di stagione.

La 20esima stagione si farà?

Nonostante la 19esima stagione debba ancora finire sono in molti a chiedersi se l’amato e seguito medical drama possa conoscere ancora un seguito, arrivando, dunque, alla sua ventesima edizione. Rispetto a quest’aspetto non ci sono notizie certe. Al momento, infatti, è ancora presto sapere se ci sarà o meno un sequel. Ora, molto dipenderà sia come il pubblico recepirà l’assenza della dottoressa Grey – se quest’ultima sarà fatta pesare o se il focus della storia si sposterà altrove – sia da come andranno gli ascolti dei restanti episodi della serie. Tuttavia, va però detto che la presenza in Grey’s Anatomy 19 di nuovi personaggi – sui quali, magari, focalizzare eventuali attenzioni in futuro – lascia ben sperare sulla presenza di una 20esima stagione. Non ci resta dunque che stare a vedere!