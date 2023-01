Ivan Cottini: chi è, età, carriera, Amici, malattia, oggi, chi è la moglie, figlia, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento di Canale 5 con Verissimo, il salotto televisivo che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Dopo l’emozionante puntata di ieri, Silvia Toffanin è pronta ad accogliere in studio nuovi ospiti, che si racconteranno a cuore aperto. Dalla carriera all’amore. Proprio come farà Ivan Cottini, il ballerino affetto da sclerosi multipla che con il suo racconto di vita, così denso, emozionerà tutti. La sua è una lezione: lui non si arrende, continua a lottare contro la malattia come un leone.

Cosa sappiamo su Ivan Cottini e la sua malattia

Ivan Cottini è nato nel 1987, ha origini marchigiane: è venuto al mondo ad Ascoli Piceno e sappiamo che si è avvicinato al mondo della danza sin da piccolo. Ha sempre coltivato quella sua grande passione, poi è riuscito a diventare coreografo e ballerino. Ma non poteva certo sapere e immaginare che il destino per lui avrebbe giocato una delle carte più brutte di sempre: giovanissimo Ivan ha scoperto di essere malato, di avere la sclerosi multipla.

La partecipazione ad Amici (e non solo)

Ivan Cottini è diventato famoso dopo la sua partecipazione al talent Amici di Maria De Filippi. Da lì un successo dopo l’altro: ha anche lavorato come modello e ha preso preso parte a diverse campagne pubblicitarie. Ivan ha lasciato Amici nel 2017, dopo aver scoperto la sua malattia, ma non si è mai arreso. E ha continuato ad allenarsi, a danzare, a prendere a pugni quella terribile diagnosi. Nel 2019, infatti, ha partecipato a Ballando con le Stelle on the road e l’anno successo è salito sul palco di Sanremo.

Chi è la moglie, vita privata

Ivan ha una compagna, Valentina e i due hanno una figlia, Viola, nata nel 2015. La bimba è la sua forza, quella che lo spinge ancora di più a combattere, ad andare avanti e a non arrendersi. Ivan Cottini è stato anche insignito della carica di cavaliere della Repubblica dal presidente Mattarella.

Instagram di Ivan Cottini

Ivan Cottini ha un profilo Instagram e con l’account @ivancottini vanta oltre 260 mila followers.