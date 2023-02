Izi a Sanremo 2023 con Madame: chi è, nome, origini, carriera, canzoni, foto e Instagram

Sanremo 2023 sta per iniziare, ormai ci siamo e manca poco. Amadeus, direttore artistico e padrone di casa durate le serate imminenti del Festival della canzone italiana ha già predisposto il tutto perché anche ennesima edizione del Festival di Sanremo vada per il meglio, lasciando un segno indelebile nella memoria degli italiani appassionati di musica. Tra i duetti presentati negli scorsi giorni e che hanno già creato grande scompiglio, ci sarà anche quello formato da Madame e Izi, il famoso rapper. Ma chi è questi? Conosciamolo meglio, continuate a leggere l’articolo!

Sanremo 2023 e i duetti: l’annuncio di Amadeus, ecco cover e ospiti

Izi a Sanremo 2023: chi è il rapper

Il rapper Izi è nato nella provincia di Cuneo, ed è cresciuto a Cogoleto, un’altra località che si trova invece nella provincia di Genova. All’età di soli 17 anni, Izi decide di abbandonare la scuola e fuggire di casa. Per i primi tempi vive di vagabondaggio, un periodo duro e difficile, affrontato tutti i giorni in strada, durante il quale ha dovuto affrontare anche un coma diabetico. Proprio in quel periodo difficile, però, fatto di fatiche e sofferenza, Izi inizia a scrivere canzoni e a interpretarle, ispirato sia dai rapper italiani ma anche dai grandi nomi internazionali.

L’esordio nell’ambiente rap

Durante i primi anni di attività artistica, Izi si fa chiamare in diversi modi, con tanti pseudonimi diversi, come spesso accade in ambienti rap underground, come Eazyrhymes e poi anche Izi Erre, una evidente contrazione del primo nome impiegato. Inizia pian piano a farsi conoscere nell’ambiente, ed entra anche nel collettivo Wild Bandana, adottando il suo nome definitivo ”Izi”, che pare sia un’assonanza con cadenza stradale del termine inglese ”Easy”. Nell’anno 2015 appare insieme a Tedua, nel brano Mercedes nero di Sfera Ebbasta e Charlie Charles.

Il ruolo di protagonista in ”Zeta – Una storia hip hop” e primi album

L’anno successivo, nel 2016, Izi viene scelto dal regista Cosimo Alemà per il ruolo di protagonista nel film ”Zeta – Una storia hip hop”, una pellicola che gli viene facile, dal momento che deve interpretare il ruolo di un giovane rapper in cerca di successo. Dopo le riprese, Izi pubblica anche il primo album in studio Fenice, anticipato dal singolo Scusa. Da quell’uscita in poi, il suo successo mediatico e negli ascolti sarà assicurato. Il suo secondo album risale al maggio 2017, quando pubblica Pizzicato, anticipato di circa un mese dal singolo Pianto. Gradi collaborazioni all’interno del disco, come ad esempio quella con Fabri Fibra e Caneda. Del luglio 2019, invece, è Machete Mixtape 4, nel quale Izi è presente in Mammastomale, brano inciso insieme alla collaborazione di Gemitaiz e Salmo. Infine, il 30 ottobre 2020 è stato pubblicato il quarto album Riot, dove è presente il singolo Pusher.

Instagram

Ottimo anche il suo seguito su Instagram, vanta ben 704.000 follower.