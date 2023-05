Jalisse all’Isola dei Famosi, chi sono le figlie Angelina e Aurora: età, oggi, vita privata

Tutto pronto per una nuova puntata in diretta da L’Isola dei famosi in Honduras, dove tanti volti noti del mondo dello spettacolo e della musica stanno affrontando le sfide di Alvin e lottando per la sopravvivenza. Tra i concorrenti ci sono anche Alessandra Drusian e Fabio Ricci del duo musicale dei Jalisse. Sapete chi sono le loro due figlie Angelina e Aurora? Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di loro!

L’amore dei Jalisse

Nella vita di Alessandra Drusian e Fabio Ricci amore e carriera si intrecciano. i due si incontrano casualmente nel 1990, nello studio una casa discografica. Tra i due nasce subito qualcosa. Dopo il fidanzamento, i due intraprendono un percorso musicale che li porta a formare il duo “Jalisse” nel 1992. Il nome ripreso dal celebre personaggio della serie “I Robinson”. Iniziano a collezionare un successo dopo l’altro e nel 1997 vincono il Festival di Sanremo con il brano “Un fiume di parole“. Tuttavia, dopo questo primo grande successo, verranno praticamente dimenticati. Stanno insieme da più di 30 anni. Si sono anche sposati nel 1999 e hanno dato alla luce due figlie: Angelina e Aurora, ecco chi sono!

Chi è la primogenita Angelica: età, oggi, vita privata

Angelica è nata nel 2000 a Oderzo, in provincia di Treviso e sin da piccola è sempre stata molto intelligente. Si è laureata in Economia e Commercio all’Università Ca’ Foscari di Venezia con il massimo dei voti. Da sempre è stata appassionata alle lingue, infatti ha un livello eccellente di inglese e sta svolgendo un Master nella stessa università tutto in inglese in “Data Analytics” che consiste nell’analizzare dati e statistiche su internet per favorire il business delle aziende. Molto attenta alle tematiche sociali, ha svolto un lungo periodo di volontariato in Paraguay e un Erasmus in Norvegia. Inutile dire che ama viaggiare. Potete seguirla sul suo profilo Instagram, dove vanta oltre 2.500 followers, dove appaiono anche molti scatti con il suo fidanzato, con cui sta insieme da ben tre anni:

Chi è la secondogenita Aurora: età, oggi, vita privata

La secondogenita dei Jalisse si chiama Aurora ed è nata nel 2008, per cui ha 15 anni. Di lei si hanno pochissime notizie perché è ancora giovanissima e i genitori vogliono tutelare la sua privacy. Data la giovane età, non ha neanche un profilo social. Al momento vive nella casa dei genitori a Oderzo e frequenta il liceo. Ha una personalità molto artistica: le piace il cucito, l’arte e la poesia. La mamma Alessandra ha raccontato che Aurora è la più “rocckettara” delle sue due figlie.