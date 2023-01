Jasmine Trinca, chi è l’ex compagno Antonio Piarulli: età, lavoro, figlia Elsa, foto

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre all’attore Simone Montedoro e al primo ufficio stampa della storia Enrico Lucherini, ci sarà anche Jasmine Trinca, nota attrice romana che vanta alle spalle una carriera brillante. E che si racconterà, senza freni e a cuore aperto: dalla carriera ai successi fino all’amore e alla nascita della figlia Elsa, avuta dall’ex compagno Antonio Piarulli.

La storia d’amore tra Jasmine Trinca e Antonio Piarulli

Jasmine Trinca è una nota attrice, molto riservata quando si parla della sua vita privata e sentimentale. Sappiamo che è mamma e che ha avuto una bellissima e importante storia d’amore, poi giunta al capolinea, con Antonio Piarulli, conosciuto ai tempi dell’università La Sapienza di Roma. Da quell’amore nel 2009 è nata la figlia Elsa.

La nascita di Elsa

“Con lei mi diverto. L’ho desiderata tanto, anche se non penso che una donna debba necessariamente avere dei figli per sentirsi realizzata. La maternità mi ha fatto capire tante cose, mi ha rinquadrata e mi ha risvegliato la riconoscenza per mia madre, che non c’è più” – ha raccontato l’attrice ai microfoni di Verissimo di Silvia Toffanin. Il nome della figlia non è stato scelto certo a casa, ma fa riferimento alla scrittrice Elsa Morante: “Lei era una donna che ha sempre combattuto e contato solo su se stessa e i suoi talenti. Ma da piccola mi piaceva anche nata libera, il libro e il film con la leonessa Elsa. Vorrei che mia figlia cresca libera e coraggiosa”.

La storia d’amore con Antonio, di cui non conosciamo nulla perché è lontano dal mondo dei gossip, è giunta al capolinea e l’attrice è tornata a vivere nella sua Testaccio, lì dove aveva tutti i suoi ricordi d’infanzia. Al momento l’attrice sembrerebbe essere single: sui social non fa trapelare nulla ed è difficile anche trovare foto dell’ex compagno. Si lascerà andare oggi ai microfoni di Serena Bortone, dove parlerà della sua carriera e, forse, anche della sua vita sentimentale? Chissà…