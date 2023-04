Armando Incarnato di Uomini e Donne, chi è l’ex fidanzata Jeanette: età, lavoro, vita privata

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Protagonisti, per chi non lo sapesse, dame e cavalieri del trono over, ma anche giovani, tra tronisti e corteggiatori, che sono lì con un unico obiettivo: mettersi in gioco e innamorarsi. Proprio come sta cercando di fare Armando Incarnato, uno dei cavalieri più discussi del parterre maschile del trono Over. Che oggi ritornerà sotto i riflettori, tra non poche polemiche: ci sarà il confronto con Gianni Sperti e Maria De Filippi, poi l’opinionista tirerà fuori la sua ex compagna Jeanette. C’è ancora una storia d’amore tra i due?

Cosa sappiamo su Jeanette, l’ex fidanzata di Armando Incarnato

Jeannette è l’ex fidanzata di Armando Incarnato, uno dei cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne. Di lei non sappiamo molto. In passato, però, ha avuto una storia d’amore lunga circa 5 anni con Armando. La donna era già stata ospite di Maria De Filippi: era intervenuta tempo fa in studio per spiegare il suo rapporto con l’ex fidanzato e per mettere a tacere tutte le voci. ‘Io e Armando non stiamo insieme da due anni e mezzo ma abbiamo un progetto lavorativo insieme’ – aveva spiegato la ragazza. Che nel 2020 era ritornata nel salotto perché secondo molti i due, durante la quarantena per via della pandemia, si incontravano.

Instagram, foto

Jeanette Rojas, così fa di cognome, ha più o meno 30 anni, ma non abbiamo altre informazioni. I due, come già detto, sono stati fidanzati per 5 anni, poi si sono incontrati per un progetto lavorativo. Ma non hanno più condiviso niente. Se non le polemiche e le segnalazioni che per diverso tempo li hanno visti ancora insieme. Al punto che a Gianni e Tina arrivano spesso messaggi che non lasciano spazio a dubbi: ‘I due sono ancora fidanzati’. Eppure Armando oggi, come fa da anni, cercherà di difendersi: è single, non ha mai partecipato a nessun provino per il GF VIP, non c’è nessuna donna nella sua vita. E vuole innamorarsi.