Jeda, chi è il fidanzato di Vera Gemma: età, Instagram, lo scherzo delle Iene, vita privata del produttore musicale

Jeda è un imprenditore e manager di musica Trap. Molto giovane, il suo nome è anche legato a quella di Vera Gemma, figlia del noto attore Giuliano. Cerchiamo allora di sapere qualcosa di più su questo personaggio.

Jeda, chi è il fidanzato di Vera Gemma

Vera Gemma ha 50 anni ed è fidanzata con Jeda, un giovane ragazzo di 22 anni. “E’ carino, simpatico, in gamba, responsabile e devo dire che a me piace” – ha detto la sorella di Vera, Giuliana, in un’occasione ai microfoni di Barbara D’Urso. Jeda nella vita è un manager musicale trap e abita a Milano. I due, nonostante la differenza d’età, sono fidanzati da 9 mesi e sembrano affiatati e complici come non mai. Nel corso dell’esperienza della fidanzata all’Isola dei Famosi ha partecipato in studio come ospite.

Lo scherzo delle Iene

Jeda e la fidanzata sono stati protagonisti di uno scherzo alla nota trasmissione di Italia 1 Le Iene. Il ragazzo ha fatto credere a Vera di aver portato via un’enorme somma di denaro per produrre una giovane cantante senza esperienza e alle prime arm.

Vita privata

Su di lui, per ciò che riguarda la vita privata, non sono disponibili molte informazioni. Non è noto ad esempio il suo percorso di studi o cosa abbia fatto prima di lanciarsi nel mondo della musica trap come manager.

Instagram Jeda

Jeda ha un profilo Instagram privato. Con il suo account @jeda_lenfoire vanta oltre 1.500 followers.