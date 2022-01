Jessica Morlacchi: chi è, età, carriera, figli, chi è il fidanzato, Instagram, vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda a partire dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Jessica Morlacchi. Ma conosciamola meglio!

Jessica Morlacchi: chi è, età, carriera

Jessica Morlacchi (Roma, 17 luglio 1987) è una cantante e bassista italiana. Si avvicina alla musica, grazie al padre e alla sorella, all’età di 7 anni, quando inizia lo studio del basso, a 17 anni inizia lo studio del canto. Nel 1998 forma il gruppo degli “Eta Beta” dal nome dell’omonimo personaggio dei fumetti, che poi si tramuteranno in “Zeta Beta” e nel 2000 diventeranno definitivamente i Gazosa. Nel 2003 la Morlacchi lascia il gruppo e intraprende la carriera da solista.

el 2004 ha inizio la carriera live da solista. Nel marzo del 2005, viene invitata da Marco Masini a duettare con lui al 55º Festival di Sanremo durante la quarta serata dedicata ai duetti. I due duettano nella versione acustica de Nel mondo dei sogni, versione che viene inclusa nell’album del cantautore Il giardino delle api nello stesso anno.

Nel 2006 firma con l’etichetta MBO. Il 21 luglio dello stesso anno esce il suo primo singolo dal titolo Un bacio senza fine. Il 20 aprile dell’anno seguente pubblica il singolo Pensieri timidi, che anticipa l’EP Amo il Sole, pubblicato il 25 gennaio 2012. Nel 2011 la Morlacchi ha preso parte al Canto di Natale. Nel 2013 partecipa al talent show The Voice of Italy, entrando nella squadra di Riccardo Cocciante, ma verrà poi eliminata ai Live Show. Jessica ha partecipato anche a diversi programmi in tv, tra questi Ora o mai più e Tale e Quale Show.

Jessica Morlacchi: chi è il fidanzato, Instagram

Della vita sentimentale di Jessica Morlacchi non si sa molto. Al momento pare che l’artista non abbia un marito o un fidanzato. La cantante non ha figli. Sui social è presente con una pagina Facebook. Anche su Instagram troviamo un profilo che vanta ben 29,8 mila followers.