A che ora inizia oggi venerdì 7 aprile Oggi è un altro giorno? Ospiti e anticipazioni

Dovranno pazientare un po’ i telespettatori di Rai 1 quelli affezionati alla trasmissione di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno. Il programma, che da lunedì al venerdì fa record di ascolti, andrà in onda in questo venerdì speciale, venerdì santo, ma con un po’ di ritardo e la padrona di casa accoglierà ospiti e pubblico a partire dalle 15.05 circa. Una versione, quindi, ridotta. Ma da non perdere.

Perché Oggi è un altro giorno venerdì 7 aprile inizia più tardi?

Piccolo cambiamento di palinsesto Rai. Il programma di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, andrà in onda venerdì 7 aprile, ma con un’ora di ritardo. Anziché alle 14.05, come sempre, la padrona di casa accoglierà in diretta ospiti, affetti stabili e telespettatori a partire dalle 15.05. Il motivo? Alle 14.05, subito dopo il telegiornale delle 13.30, andrà in onda a Sua Immagine – Speciale Venerdì Santo, che vede alla conduzione Lorena Bianchetti in attesa della Via Crucis di Papa Francesco di questa sera, al Colosseo.

⚠️ La puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno andrà in onda alle ore 15.07 subito dopo “A Sua Immagine”… Vi aspettiamo! ⚠️ pic.twitter.com/DN4hxDcoKx — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) April 7, 2023

Chi sono gli ospiti di Serena Bortone di oggi

Stando alle anticipazioni in questa puntata ‘ridotta’, in onda eccezionalmente alle 15.05, Serena Bortone, in apertura, incontrerà Monsignor Vincenzo Paglia presidente della Pontificia Accademia per la vita. A seguire, Filippo Laganá, che interpreta se stesso nel film biografico “Amici per la pelle”, in onda domenica 9 aprile su Rai 1, che racconta la sua storia di trapiantato di fegato. In chiusura, Suor Paola volto ormai familiare della tv: con lei, due ragazze ucraine che sono assistite dalla religiosa. Non mancheranno tutti gli aggiornamenti in diretta sullo stato di salute dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ricoverato nel reparto di terapia intensiva all’Ospedale San Raffaele di Milano.