Jimmy Fontana, chi è il figlio Luigi: età, lavoro, oggi, vita privata

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. La puntata di oggi si aprirà con uno spazio speciale dedicato al grande Jimmy Fontana, a uno degli interpreti della canzone italiana più amato di sempre, diventato noto grazie al successo ‘Il mondo’. In studio per ricordarlo e per parlare di lui ci saranno Franco Simone e il figlio Luigi.

Cosa sappiamo su Luigi Fontana, il figlio di Jimmy Fontana

Luigi Fontana, all’anagrafe Luigi Sbriccoli, è nato dall’amore tra Jimmy Fontana e sua moglie Leda. Il papà marchigiano, la mamma lucana, Luigi fin da piccolo ha respirato in casa la musica e così ha iniziato a suonare la chitarra, a scrivere le sue prime composizioni musicali. E ha accompagnato, seppur giovanissimo all’epoca, il papà in molte tournée nazionali e internazionali.

I successi con il padre

Nel 1982, infatti, da alcuni suoi spunti melodici è nata Beguine, una canzone che il papà Jimmy ha presentato a Sanremo. Brano che ha ottenuto enorme successo. Luigi Fontana, però, nel corso della sua carriera e crescendo ha preferito dedicarsi alla creazione di musiche per film e insieme a Italo Greco ha realizzato colonne sonore per tanti registi italiani, soprattutto per Lina Wertmuller. Quanto alla vita privata di Luigi Fontana, però, non abbiamo molte informazioni: schivo, riservato, preferisce concentrarsi sul lavoro.

Insomma, un figlio d’arte a tutto tondo che oggi ritornerà sul piccolo schermo, in televisione da Serena Bortone, per ricordare l’amato papà scomparso improvvisamente nel 2013, mentre si trovava nella sua casa di Sacrofano. Jimmy, infatti, ha perso la vita dopo una violenta febbre dovuta a un’infezione dentale: nessuno se lo aspettava e la notizia ha sconvolto la famiglia, come si può immaginare, ma anche tutti i suoi fan. Lui che con le sue canzoni ha fatto sognare intere generazioni non c’è più fisicamente, ma è nel cuore di chi lo ha amato.