Jimmy Fontana, chi è la moglie Leda Distasi: età, lavoro, figli, matrimonio

Oggi sarà un omaggio a Jimmy Fontana, uno dei più amati interpreti della canzone italiana. Serena Bortone lo ricorderà con il figlio Luigi e con Franco Simone che ha reinterpretato uno dei suoi più grandi successi, "Il Mondo". Ma siete sicuri di conoscere tutto di Jimmy Fontana? Sapete chi è la moglie Leda?

La storia d’amore tra Jimmy Fontana e la moglie Leda Distasi

Jimmy Fontana ha avuto una lunga storia d’amore con Leda, sua moglie: i due sono convolati a nozze nel 1962 e sono stati insieme, si sono tenuti la mano, fino alla fine, fino al giorno della morte del noto artista, che si è spento nella sua casa di Sacrofano l’11 settembre del 2013. Leda e Jimmy Fontana si sono conosciuti quando il cantante ha formato il gruppo Jimmy Fontana and his trio con Raffele Giusti al pianoforte, Sandro Santoni al contrabasso e Leonello Bionda alla batteria. In questo periodo, prima della carriera da solista di Fontana, si sono conosciuti e innamorati. E non si sono mai più lasciati.

La nascita dei quattro figli

Dal loro amore sono nati quattro figli: Luigi Fontana, che oggi è un affermato musicista, compositore, arrangiatore, cantante, che ha seguito quindi le orme del papà, Paola, Andrea e Roberto. Sugli altri non abbiamo tante informazioni, impareremo a conoscerli meglio durante la puntata di Oggi è un altro giorno? Della moglie Leda, però, sappiamo che è lucana. E nulla più. La coppia, d’altra parte, ha sempre preferito tenere il loro amore lontano dal gossip e dai riflettori.