Jimmy Fontana: chi era, età, carriera, canzoni, come è morto, chi è la moglie, figli, Il Mondo

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone, la padrona di casa che tiene compagnia ai telespettatori dal lunedì al venerdì. La puntata di oggi, stando alle anticipazioni, si aprirà con un omaggio a Jimmy Fontana, uno dei più amati interpreti della canzone italiana. Serena Bortone lo ricorderà con il figlio Luigi e con Franco Simone, che ha reinterpretato uno dei suoi più grandi successi, Il Mondo.

Dagli esordi al debutto di Jimmy Fontana

Jimmy Fontana, all’anagrafe Enrico Sbriccoli, è nato a Camerino il 13 novembre del 1934 ed è morto a Roma nel 2013: lui è stato un cantante, compositore e attore molto amato. E ha avuto il suo massimo successo negli anni ’60, soprattutto con la canzone Il Mondo. Ma non solo. Lui è stato anche il compositore della musica di Che sarà, lanciata da Josè Feliciano e dai Ricchi e Poveri. Sappiamo che ha iniziato a suonare il contrabasso da autodidatta, poi si è esibito con alcuni amici e si è trasferito a Roma, dove ha frequentato i jazzisti della capitale. Dopo aver formato dei gruppi, ha deciso di intraprendere la carriera solista e si è avvicinato alla musica leggera.

Il successo con Il mondo (e non solo)

Il successo vero e proprio è arrivato nel 1965 con Il mondo. Il brano, in gara a Un disco per l’estate in quell’anno, è stato primo in classifica per 10 settimane. Nel 1970, poi, ha scritto la musica e parte del testo della canzone Che sarà, che ha portato al successo i Ricchi e Poveri. Insomma, nella sua brillante carriera ha ottenuto un successo dopo l’altro: nel 1984, inoltre, ha fondato un gruppo musicale, i Super 4 e con loro, Gianni Meccia, Nico Fidenco e Riccardo Del Turco, ha partecipato a numerosi programmi televisivi. Ha lavorato anche nel cinema, in film musicali e si è esibito in Italia e in tutto il mondo. Fino alla sua improvvisa scomparsa.

Come è morto, funerali e dove è sepolto Jimmy Fontana

Jimmy Fontana è morto l’11 settembre del 2013 all’età d 78 anni a Sacrofano, vicino Roma, dopo un’improvvisa febbre alta dovuta a un’infezione ai denti. I funerali sono stati celebrati nella Chiesa di Santa Maria dei Miracoli a Piazza del Popolo, poi è stato sepolto nel cimitero comunale di Sacrofano, paese dove viveva da tanti anni.

Chi è la moglie, chi sono i figli

Ma veniamo alla vita privata. Jimmy Fontana è stato sposato fino alla sua morte, avvenuta nel 2013, con Leda. E dal loro grande amore sono nati quattro figli: Luigi, Roberto, Andrea e Paola.