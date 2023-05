Jimmy Fontana, chi sono i figli: età, lavoro, oggi, chi è Luigi Fontana

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. La puntata di oggi, quella di giovedì 11 maggio che come sempre sarà in diretta, si aprirà con uno spazio speciale dedicato a Jimmy Fontana, uno dei cantanti più amati, che ha ottenuto enorme successo con la canzone ‘Il Mondo’. In studio, per ricordarlo, ci saranno il figlio Luigi Fontana, oggi musicista, arrangiatore e compositore, e l’amico Franco Simone.

Cosa sappiamo sui figli di Jimmy Fontana

Jimmy Fontana ha avuto una lunga storia d’amore con Leda, sua moglie: i due sono convolati a nozze nel 1962 e sono stati insieme, si sono tenuti la mano, fino alla fine, fino al giorno della morte del noto artista, che si è spento nella sua casa di Sacrofano l’11 settembre del 2013. Dal loro amore sono nati quattro figli: Luigi Fontana, che oggi è un affermato musicista, compositore, arrangiatore, cantante, che ha seguito quindi le orme del papà, Paola, Andrea e Roberto. Sugli altri non abbiamo tante informazioni, si sono sempre tenuti lontano dal mondo dei riflettori e trovare notizie in rete è davvero difficile. Luigi Fontana, oggi ospite di Serena Bortone, si sbotterà un po’ e parlerà della sua famiglia? E dei suoi fratelli? Chissà, non ci resta che seguire la trasmissione per scoprirlo.

Come è morto Jimmy Fontana

Quello che sappiamo con certezza è che Luigi Fontana così come i suoi fratelli si è battuto a lungo per la verità e per affermare che il papà non era malato da tempo. Anzi. Jimmy era in piena attività, aveva girato l’Italia con i suoi concerti. “Mio padre non era malato da tempo – ha spiegato all’Ansa nel 2013 Luigi – in 12 giorni di agosto abbiamo percorso 5 mila chilometri per tutta Italia per fare serate musicali, sempre affollate e piene di persone che lo seguivano con affetto. L’ultimo concerto è stato con il Cantagiro a Terni domenica 8 settembre”. Jimmy, infatti, è morto improvvisamente a causa di una febbre alta dovuta a un’infezione ai denti. “Mio padre non era affatto sparito, forse solo dalla tv, ma ha lavorato fino a qualche giorno prima di morire con passione e successo” – ha ribadito. E, d’altra parte, il ricordo di Jimmy è ancora vivo in tutti.