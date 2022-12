Jocelyn Hattab: chi è, età, carriera, oggi, chi è la moglie Alessandra, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’autore, regista e produttore tv Jocelyn Hattab, che si racconterà a cuore aperto, dalla carriera alla vita privata. E lo farà in studio con la moglie Alessandra Chianese.

Dagli esordi al debutto di Jocelyn Hattab

Jocelyn Hattab è nato a Tunisi il 5 dicembre del 1945 ed è un noto regista, autore televisivo, conduttore, disc jockey francese. Sappiamo che è nato e cresciuto a Tunisi, poi però si è trasferito in Francia dove ha studiato a Parigi e dove ha ottenuto la cittadinanza francese. Dopo aver svolto alcuni lavori minori nel mondo teatrale, verso la metà degli anni ’60 ha iniziato la sua carriera cinematografica e televisiva come assistente di produzione della prima edizione francese di Giochi senza frontiere. Ma è stato l’incontro con Michel Fugain a cambiargli la vita: con lui, infatti, ha creato una band musicale e ha esordito nel 1974 su Telemontecarlo.

Le trasmissioni tv di successo, Il milionario

Jocelyn ha iniziato poi a dedicarsi alla televisione: ha diretto, prodotto e condotto diverse trasmissioni ed è stato poi contattato dalla Rai, che nel 1980 lo ha messo alla conduzione di Discoring per ben due edizioni. Ha condotto, sempre per la Rai, numerose trasmissioni come Caccia al tesoro, Italia mia, Tutto si compra o quasi, Il milionario. Ha condotto Domenica In, poi dal 1998 al 2001 ha curato la regia del pre serale In bocca al lupo, condotto da Carlo Conti e nel 1999 ha creato e diretto il programma serale estivo di Rai 1 Sette per uno. Nel 2004 ha ideato, diretto e condotto su Rai 2 un quiz, Il duello e dal 2010 al 2015 è stato il regista di Reazione a Catena.

Il rapporto anche sul lavoro con la moglie Alessandra

Il regista insieme alla moglie Alessandra ha realizzato la regia e l’adattamento dello spettacolo teatrale Xanax di Angelo Longoni e da settembre del 2022, proprio insieme a lei, conduce una nuova trasmissione su RTL.

Chi è la moglie Alessandra, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Il regista si è sposato quando era molto giovane e da quella relazione è nato il figlio Franck. Poi è convolato a nozze con Sophie Cauvigny, con cui ha condotto Un peu d’amor dal 1974 al 1980 sull’emittente monegasca Telemontecarlo e da quella relazione è nata la figlia Ninon. Per un periodo ha convissuto con Maria Vittoria Randaccio e nel 2018 ha iniziato il sodalizio con la giornalista, scrittrice e ricercatrice Alessandra Chianese. I due, che oggi sono marito e moglie, si sono conosciuti ai tempi di Discoring. Nel 2019 sono convolati a nozze a Monte Carlo, dove vivono e lavorano: con la moglie, infatti, Jocelyn scrive nuovi formati e modernizza alcune trasmissioni. Tra i format più famosi ricordiamo: Il grande gioco dell’oca.

Instagram di Jocelyn Hattab

Jocelyn Hattab ha un profilo Instagram con la moglie e collega di lavoro. Con l’account @jocelyn_alessandra_hattab vantano oltre 3.000 followers. Qui pubblicano scatti della loro quotidianità, con gli amici di sempre. E del loro lavoro che li tiene uniti ancora di più.