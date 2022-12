Jocelyn Hattab, chi è la moglie Alessandra Chianese: età, carriera, oggi, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Marino Bartoletti che presenterà il suo ultimo libro e Chiara Amirante, anche Jocelyn Hattab, noto autore, regista e produttore tv, che sarà in studio con la moglie Alessandra Chianese. I due si racconteranno a cuore aperto, dalla carriera all’amore che li lega.

Cosa sappiamo sulla giornalista Alessandra Chianese

Il regista Jocelyn Hatteb, nato a Tunisi, ha ben due matrimoni alle spalle: una prima volta si è sposato quando era molto giovane e da quella relazione è nato il figlio Franck, poi è convolato a nozze con Sophie Cauvigny, con cui ha condotto Un peu d’amor dal 1974 al 1980 sull’emittente monegasca Telemontecarlo e da quella relazione è nata la figlia Ninon. Per un periodo ha convissuto con Maria Vittoria Randaccio e nel 2018 ha iniziato il sodalizio con la giornalista, scrittrice e ricercatrice Alessandra Chianese. I due, che oggi sono marito e moglie (non hanno figli insieme), si sono conosciuti ai tempi di Discoring. Nel 2019 sono convolati a nozze a Monte Carlo, dove vivono e lavorano: con la moglie, infatti, Jocelyn scrive nuovi formati e modernizza alcune trasmissioni. Tra i format più famosi ricordiamo: Il grande gioco dell’oca.

Insieme su RTL

Uniti nella vita e sul lavoro. Il regista insieme alla moglie Alessandra ha realizzato la regia e l’adattamento dello spettacolo teatrale Xanax di Angelo Longoni, che è andato in scena nel 2021 e nel 2022, e da settembre del 2022, proprio insieme a lei, conduce una nuova trasmissione su RTL 102.5 BEST, radiovisione del gruppo RTL 102.5.

Instagram di Alessandra Chianese

Alessandra Chianese ha un profilo Instagram con il marito Jocelyn Hattab. E con l’account @jocelyn_alessandra_hattab vantano quasi 4.000 followers. Qui condividono scatti della loro quotidianità e del loro lavoro.