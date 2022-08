Joe Keery, ‘Steve’ di Stranger Things in Italia per le riprese di Finalmente l’Alba

Sta continuando a collezionare un successo dopo l’altro Joe Keery, l’attore che interpreta ‘Steve’ nelle quattro e imperdibili stagioni di Stranger Things. Dopo quell’esperienza, il giovane può vantare nel suo ‘curriculum’ la partecipazione a un nuovo film scritto e diretto da Saverio Costanzo e dal titolo ‘Finalmente l’alba’. Proprio per questo motivo, infatti, Joe Keery è in Italia, più precisamente a Roma.

Joe Keery a Roma per il film ‘Finalmente l’Alba’

Stando a quanto rivelato dal magazine americano Deadline, Joe Keery presto arriverà in Italia per le riprese del film ‘Finalmente l’alba’. La location scelta, per le dieci settimane di lavoro sul set, è Roma, ma al momento non si hanno informazioni sul ruolo che andrà a interpretare il giovane attore. Quello che pare certo è che Joe Keery lavorerà al fianco di Willem Dafoe e Lily James, ma anche con Rachel Sennott e Rebecca Antonaci.

Per Saverio Costanzo, che per anni si è dedicato alle serie In Treament e L’Amica Geniale, questo è un po’ il ritorno alle origini e al cinema. Ma sul nuovo lungometraggio ancora c’è troppo mistero. E i lavori sono in corso!