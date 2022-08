Joseph Quinn: la star di Stranger Things in vacanza in Italia

Non solo Madonna, che ha scelto la Sicilia per festeggiare i suoi 64 anni. Anche la star di Stranger Things, il giovane attore Joseph Quinn, è stato in Italia e nei giorni scorsi è stato avvistato dai fan a Bari, in Puglia, in compagnia delle due sorelle.

Joseph Quinn a Bari

Joseph Quinn, l’amatissimo interprete del personaggio di Eddie Munson nella quarta stagione di Stranger Things, serie tv di successo di Netflix, prima di Ferragosto è stato avvisato a Bari. Prima in una pasticceria, poi in un ristorante e in un pub. Sempre in compagnia delle due sorelle per una vacanza tutta italiana. Tra l’incredulità e lo stupore dei fan, quelli fortunati che lo hanno incontrato e gli hanno chiesto, quasi sicuramente, un selfie!

Chi è l’attore di Stranger Things

Joseph Quinn è nato a Londra il 15 maggio del 1993 ed è sicuramente diventato noto al pubblico (anche quello italiano) per il ruolo di Eddie Munson nella quarta stagione di Stranger Things. Ma non solo. Dopo aver terminato gli studi, l’attore, ancora giovanissimo, ha recitato in diverse serie tv e nel 2018 ha ottenuto il ruolo di Enjolras nella miniserie televisiva I miserabili. Una carriera brillante e tanti successi pronti a fare capolino nella sua vita! Prima di ripartire, però, Joseph Quinn si è rilassato in Italia. E ha scelto la meravigliosa Puglia come location!