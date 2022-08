Paper Girls: la serie in stile ‘Stranger Things’ su Prime Video

Con Paper Girls, Prime Video è pronto a fare concorrenza alla nota serie Netflix Stranger Things. Dal 29 luglio sulla piattaforma streaming sono disponibili tutti gli 8 episodi della prima stagione di Paper Girls, la serie tv Amazon Original creata da Stephany Folsom, tratta dalla serie a fumetti scritta da Brian K. Vaughan, disegnata da Cliff Chiang e pubblicata tra il 2015 e il 2019.

Paper Girls: la trama della serie

Anni Ottanta, musica, preadolescenti e fantascienza: gli elementi per una serie accattivante e che ricorda Stranger Things ci sono tutti. La storia inizia la notte di Halloween del 1988, quando le dodicenni Erin, Mac, Tiffany e KJ escono di casa per andare a distribuire i giornali porta a porta con la loro bicicletta. Le quattro “paper girls” si aiutano a vicenda per evitare scherzi, essendo la notte di Halloween. A una di loro, Tiffany, viene rubato un walkie talkie da un ragazzo. Le ragazze si mettono all’inseguimento del walkie talkie perduto, ed è così che, senza volerlo finiscono in mezzo a un conflitto inter-temporale che le proietta nel 2019.

Tra gli aspetti acclamati dalla critica la scrittura dei personaggi, e l’interpretazione di Camryn Jones (Tiffany Quilkin), Riley Lai Nelet (Erin Tieng), Sofia Rosinsky (Mac Coyle) e Fina Strazza (KJ Brandman). La serie vi aspetta su Amazon Prime Video dove, per ora, c’è solo una stagione da otto episodi.