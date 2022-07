Roma, arriva ‘Stranger Things: The Experience – Libera il Tuo Potere’. Fan in delirio per l’evento esclusivo

Netflix e Fever, il portale che propone contenuti sul cosa fare in diverse città, insieme per un’esperienza unica per tutti i fan della popolare serie Stranger Things. Di cosa di tratta? Un percorso a tema immersivo a 360° per calarsi nelle tetre atmosfere della serie che si preannuncia a dir poco memorabile.

Cos’è Stranger Things: The Experience – Libera il Tuo Potere

In sostanza l’attività/evento permetterà ai fan di Stranger Things di toccare da vicino e con mano l’universo della serie. Sarà possibile, come riportato sul sito di Fever, “camminare attraverso set iconici che ti catapulteranno nel mondo di Hawkins, incontrare i tuoi personaggi preferiti e rivivere le scene cult“. Non solo. Sarà possibile anche cimentarsi “in una caccia ai segreti nascosti” e “vivere un’emozionante avventura nei laboratori di Hawkins”.

Questa la descrizione dell’evento:

Attenzione, nerd: la Porta del Sottosopra si sta aprendo! Hawkins Lab è tornato, e solo gli ospiti più coraggiosi sono invitati a scoprire i segreti nascosti tra le sue mura. Potrai scrivere la tua storia viaggiando da un luogo iconico all’altro, fra tanti momenti memorabili, dove potrai scattare foto uniche e vivere tantissime emozioni. Questo potrebbe implicare test, analisi o valutazioni psicologiche. Ma non preoccuparti, è tutto sicuro… Perfettamente sicuro…

Quando l’evento esclusivo arriverà a Roma

Al momento, è opportuno sottolinearlo, una data ufficiale di inizio di questa attività non è stata ancora pubblicata. Pertanto occorrerà pazientare un altro po’ (e monitorare il sito di Fever) per sapere quando la Porta del Sottosopra si aprirà a Roma.

Come mettersi in lista di attesa

Intanto però i fan possono fare già qualcosa, ovvero iscriversi alla lista d’attesa per l’evento” The Experience – Libera il Tuo Potere” cliccando qui ed essere così avvisati se e quando l’esperienza sarà disponibile a Roma.

La serie

Stranger Things è una serie Tv americana distribuita da Netflix. Ad oggi sono quattro le stagioni pubblicate, con la prima lanciata nel 2016. La serie ha riscosso un notevole successo soprattutto tra i più giovani: ambientata negli anni ’80 racconta le vicende di un gruppo di amici, che entrano a contatto con una serie di fenomeni sovrannaturali, di una città fittizia dell’Indiana, chiamata Hawkins, dove un bambino scompare in circostanze misteriose. Filo rosso della trama sono le vicende che accadono nel Sottosopra, un’oscura dimensione parallela alla nostra dove vivono creature mostruose.