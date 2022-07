Netflix a lavoro per una nuova serie con ‘Undici’ di Stranger Things

Millie Bobby Brown, la nostra ‘Undici’, non smette di sorprenderci. Ma questa volta non con Strangers Things ma con una nuova serie tv, ecco quale!

La nuova serie tv Netflix

‘Undici’ sarà la nuova protagonista di una serie ambientata in un passato retro-futuristico. Sì, anche questa volta il contesto sarà abbastanza particolare. Ma no, non impedirà sicuramente le riprese della quinta e ultima stagione di Stranger Things.

La nuova serie tv invece si chiama The Electric State, un riadattamento del romanzo di Simon Stalenhag. La storia parla di una ragazza che scappa da casa sua con un robot giallo. Siamo negli anni 1997 e la coppia inizia a viaggiare per tutta New York. Una New York diversa, futurista, caratterizzata da una società vuota e al collasso. L’obiettivo di Millie Brown sarà quello di trovare il fratello scomparso.

Curiosità di The Electric State

La regia della serie tv è dei fratelli Joe Ruso e Anthony Russo. La sceneggiatura invece è stata firmata da Christopher Markus e Stephen McFeely. Nella produzione presenti anche: Angela Russo-Otstot, Geoff Haley, Jake Aust, Christopher Markus e Stephen McFeely.