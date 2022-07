Stranger Things, ‘Will è gay e innamorato di Mike’: la conferma dell’attore Noa Schnapp

La serie tv Stranger Things non smette di regalare emozioni e colpi di scena. Nella quarta stagione uno dei topic senz’altro maggiormente interessanti è stato quello che ha visto protagonista il personaggio di Will. Quest’ultimo nel finale di stagione ha preso coscienza della propria sessualità, indiscrezione che ha poi trovato conferme.

Stranger Things: la scena rivelatrice dell’omosessualità di Will

La scena rivelatrice dell’omosessualità di Will fa parte dell’ultimo episodio della quarta stagione. Qui, dopo aver confessato il modo criptico il suo amore per Mike, il giovane Will scoppia in lacrime. E se, almeno all’inizio, la scena dava adito al beneficio del dubbio ora c’è la conferma. Quanto trasmesso era tutto veritiero. Infatti a distanza di qualche giorno l’attore che interpreta Will, Noah Schnapp ha confermato a Variety che tutto ciò che i telespettatori hanno avuto modo di intuire è vero.

La dichiarazione di Noa Schnapp

Come detto, quelle che inizialmente potevano sembrare illazioni, adesso non lasciano più alcun dubbio. Come anticipato, a darne conferma anche l’attore che interpreta il ruolo del giovane Will, Noa Schnapp: