Stranger Things: ecco cos’è raffigurato sul quadro di Will, svelato il mistero

Sono uscite le ultime due puntate di Stranger Things e le domande rimaste senza risposta sono parecchie. Proprio per questo, l’arrivo ufficiale della quinta stagione non ha fatto altro che alimentare la curiosità e la frenesia dei fan più accaniti. Ora, tra i tanti quesiti, ce n’è uno in particolare: Will è gay in Strangers Things?

Il disegno misterioso

Will ha realizzato un quadro per Mike e forse la risposta dovrebbe cercarsi proprio qui. Anche se la sua sessualità non è mai stata affrontata, e forse non è neanche così rilevante. I più curiosi pensano che ci sia qualcosa sotto e che la situazione potrebbe evolversi. Chissà.

Nell’ottavo episodio, quando i ragazzi cercano Undici, rapita dai militari, Will conforta Mike e gli mostra un disegno che ha pensato per lui. Mentendo e facendogli credere che fosse un’idea di Undi. Un pensiero a cui Willl ha dedicato settimane e settimane prima di darglielo. E anche Undi, pensava che ci fosse qualcosa di strano. “Will ha una cotta per qualcuno”, aveva scritto in una lettera.