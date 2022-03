Jonatan e Adriana di Ultima Fermata: chi sono, età, lavoro, Instagram e perché partecipano al programma

Sta per partire Ultima Fermata, un nuovo programma di Maria De Filippi condotto da Simona Ventura. Un nuovo esperimento che prenderà il via questa sera, mercoledì 23 marzo, in prima serata su Canale 5: protagoniste, proprio come accadeva per il viaggio nei sentimenti di Temptation Island, sono diverse coppie ‘sconosciute’, che dovranno mettere a dura prova il loro amore. Tra i protagonisti anche Jonatan e Adriana, ma conosciamoli un po’ meglio prima di scoprire nel dettaglio la loro storia e il motivo della partecipazione alla trasmissione.

Chi sono Jonatan e Adriana di Ultima Fermata su Canale 5

Jonatan e Adriana sono due ragazzi giovanissimi che a quanto pare, stando alle prime anticipazioni, sono fidanzati da almeno 4 anni. Lei è Adriana Seredova, ha 32 anni e vive a Napoli, nella vita lavora come centralinista, lui è Jonatan Rosati, vive a Nocera Superiore e lavora come consulente in un salone di automobili. “Devo risolvere, affrontare questo problema” – dice Jonatan nel primo promo mandato in onda. Lui che ha sui social più foto con la ragazza, istantanee che li ritraggono felici e complici. Perché si trovano ad Ultima Fermata?

Il motivo della partecipazione

Jonatan e Adriana, stando a quanto ha raccontato il ragazzo, sono sempre stati complici. Poi qualcosa è andato storto. “Improvvisamente in macchina squilla il cellulare, un numero sconosciuto e dall’altra parte una voce: Amore sei con lei?”. Da quella telefonata tutto è cambiato nel loro rapporto: Jonatan l’ha tradita? E Adriana cosa deciderà di fare? “Mi auguro che capisca quello che stiamo perdendo” – ha detto il ragazzo. Ritorneranno a bordo del treno dell’amore?

Instagram di Adryana e Jonathan

Adryana è molto attiva sui social, su Instagram pubblica tantissime foto e nella biografia dice di amare la vita, la pallavolo, e il mondo del fitness.