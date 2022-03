Ultima Fermata, torna Simona Ventura su Canale 5: chi sono i concorrenti, coppie, come funziona e quante puntate sono

Dopo tanti promo, indiscrezioni e casting, finalmente stasera su Canale 5 parte il nuovo programma, Ultima Fermata, che un po’ nella ‘dinamica’ ricorda Temptation Island, quel viaggio nei sentimenti che accompagna ormai da anni l’estate degli italiani. Protagoniste, infatti, anche questa volta sono le coppie e al centro di tutto c’è l’amore, quello solido che non riesce ad essere scalfito e quello che traballa, quello che ha l’ultima occasione. Ma come funziona il programma? E chi sono i concorrenti?

Ultima Fermata: a che ora inizia e chi conduce

Ultima Fermata prenderà il via questa sera, mercoledì 23 marzo, e terrà compagnia ai telespettatori a partire dalle 21.30 circa, subito dopo il consueto appuntamento con Striscia la Notizia. Alla conduzione Simona Ventura, che torna al timone di un programma Mediaset, dopo aver preso parte anche a un’edizione di Temptation Island.

Chi sono le coppie

Come già anticipato, protagoniste restano le coppie, quelle che dovranno mettere in gioco e alla prova il loro amore: i sentimenti resisteranno e supereranno tutti gli ostacoli o per i concorrenti sarà davvero l’ultima fermata? E, quindi, l’ultima occasione? Conosciamo meglio le prime coppie!

Jonatan e Adryana sono due ragazzi giovanissimi che a quanto pare sono fidanzati da almeno 4 anni. Lei è Adryana Seredova , ha 32 anni e vive a Napoli, nella vita lavora come centralinista, lui è Jonatan Rosati , vive a Nocera Superiore e lavora come consulente in un salone di automobili. “Devo risolvere, affrontare questo problema” – dice Jonatan nel primo promo mandato in onda. Lui che ha sui social più foto con la ragazza, istantanee che li ritraggono felici e complici. Perché si trovano ad Ultima Fermata? Cosa ha stravolto le loro vite?

sono due ragazzi giovanissimi che a quanto pare sono fidanzati da almeno 4 anni. , ha 32 anni e vive a Napoli, nella vita lavora come centralinista, lui è , vive a Nocera Superiore e lavora come consulente in un salone di automobili. “Devo risolvere, affrontare questo problema” – dice Jonatan nel primo promo mandato in onda. Lui che ha sui social più foto con la ragazza, istantanee che li ritraggono felici e complici. Perché si trovano ad Ultima Fermata? Cosa ha stravolto le loro vite? Tra i protagonisti anche Samuel, che è fidanzato con Valentina da quasi sei anni. Il problema alla base della loro crisi sarebbe la gelosia. “Il rapporto tra me e Valentina è in crisi – ha raccontato il ragazzo – ha conosciuto casualmente un uomo e ad oggi sono amici del cuore. Qualche mese fa mi ha fatto recapitare questa lettera dove chiede di poter avere un divorzio consensuale”. Per loro sarà davvero l’ultima fermata?

Il problema alla base della loro crisi sarebbe la gelosia. “Il rapporto tra me e Valentina è in crisi – ha raccontato il ragazzo – ha conosciuto casualmente un uomo e ad oggi sono amici del cuore. Qualche mese fa mi ha fatto recapitare questa lettera dove chiede di poter avere un divorzio consensuale”. Per loro sarà davvero l’ultima fermata? E ancora, parteciperanno Maurizio, che ha deciso di scrivere al programma per partecipare, e Stefania . Il ragazzo vuole recuperare la storia d’amore, non riesce a rinunciare alla sua fidanzata. O meglio, moglie. I due, infatti, sono sposati da quattro anni e a dividerli è la volontà di Stefania di diventare mamma, mentre dal canto suo Maurizio non ha intenzione di allargare la famiglia. “Nonostante il nostro sia un amore con la A maiuscola, Stefania vuole tanto avere un figlio, io invece no” – spiega nel video di presentazione – “Questa cosa che non ci accomuna mi fa star male. La paura di perderla c’è e una vita senza di lei non me la vedo”.

. Il ragazzo vuole recuperare la storia d’amore, non riesce a rinunciare alla sua fidanzata. O meglio, moglie. I due, infatti, sono sposati da quattro anni e a dividerli è la volontà di Stefania di diventare mamma, mentre dal canto suo Maurizio non ha intenzione di allargare la famiglia. “Nonostante il nostro sia un amore con la A maiuscola, Stefania vuole tanto avere un figlio, io invece no” – spiega nel video di presentazione – “Questa cosa che non ci accomuna mi fa star male. La paura di perderla c’è e una vita senza di lei non me la vedo”. Tra i protagonisti anche Biagio e la fidanzata. I due stanno insieme da 10 anni, ma come ha raccontato la ragazza da tempo non ha più rapporti fisici perché lui non riesce ad accettare il fatto che lei sia stata con un’altra persona. Riusciranno a trovare un punto d’incontro?

Come funziona

Stando alle prime anticipazioni e ai primi promo, pare che il programma sia ambientato in un loft. Qui le coppie dovranno confrontarsi, avere l’ennesimo faccia a faccia. Poi ci sono dei pulsanti, che probabilmente serviranno proprio per ‘prenotare’ l’Ultima Fermata, quel momento in cui bisognerà affrontare il partner e prendere una decisione. L’amore riuscirà a superare tutti gli ostacoli o verrà messo duramente alla prova?