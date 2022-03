Ultima Fermata, chi sono le coppie del nuovo programma di Maria De Filippi: cast, anticipazioni e quando inizia

Per un programma che finisce, come il caso del Grande Fratello Vip che ha visto trionfare Jessica Selassié, ce n’è sempre uno che inizia su Canale 5. E che presto debutterà in prima serata, subito dopo l’appuntamento consueto con Striscia la Notizia. Stiamo parlando di Ultima Fermata, una nuova trasmissione che vedrà al timone, a partire dal prossimo 23 marzo, Simona Ventura.

Come funziona Ultima Fermata

Il programma, che vede alla conduzione Simona Ventura, è prodotto da Fascino, l’azienda di Maria De Filippi ed è una sorta di ‘Temptation Island’. Ricorda molto quel format perché protagoniste restano le coppie, quelle che dovranno mettere in gioco e alla prova il loro amore: i sentimenti resisteranno e supereranno tutti gli ostacoli o per i protagonisti quella sarà davvero l’ultima fermata del treno? Chi partecipa, infatti, si troverà davanti a un bivio e dovrà decidere se continuare la storia mano nella mano, più forti e consapevoli di prima, o dirsi addio e prendere due strade diverse. In questo caso, due treni che viaggiano in direzione opposta.

Jonatan e Adryana

La prima coppia è quella formata da Jonatan e Adryana, due ragazzi giovanissimi che a quanto pare sono fidanzati da almeno 4 anni. Lei è Adryana Seredova, ha 32 anni e vive a Napoli, nella vita lavora come centralinista, lui è Jonatan Rosati, vive a Nocera Superiore e lavora come consulente in un salone di automobili. “Devo risolvere, affrontare questo problema” – dice Jonatan nel primo promo mandato in onda. Lui che ha sui social più foto con la ragazza, istantanee che li ritraggono felici e complici. Perché si trovano ad Ultima Fermata? Cosa ha stravolto le loro vite?

Samuel e Valeria

Sulla piattaforma ufficiale di Witty ci sono i primi video di presentazione delle coppie. Tra i protagonisti anche Samuel, che è fidanzato con Valentina da quasi sei anni. Il problema alla base della loro crisi sarebbe la gelosia. “Il rapporto tra me e Valentina è in crisi – ha raccontato il ragazzo – ha conosciuto casualmente un uomo e ad oggi sono amici del cuore. Qualche mese fa mi ha fatto recapitare questa lettera dove chiede di poter avere un divorzio consensuale”. Per loro sarà davvero l’ultima fermata?

Maurizio e Stefania

Tra le coppie protagoniste anche quella formata da Maurizio, che ha deciso di scrivere al programma per partecipare, e Stefania. Il motivo? Il ragazzo vuole recuperare la storia d’amore, non riesce a rinunciare alla sua fidanzata. O meglio, moglie. I due, infatti, sono sposati da quattro anni e a dividerli è la volontà di Stefania di diventare mamma, mentre dal canto suo Maurizio non ha intenzione di allargare la famiglia. “Nonostante il nostro sia un amore con la A maiuscola, Stefania vuole tanto avere un figlio, io invece no” – spiega nel video di presentazione – “Questa cosa che non ci accomuna mi fa star male. La paura di perderla c’è e una vita senza di lei non me la vedo”. Cosa succederà tra i due? Non ci resta che aspettare perché esattamente tra una settimana su Canale 5 prenderà il via il programma e tutto, come sempre, ruoterà attorno all’amore!