Justine Mattera: chi è, età, carriera, chi è il marito, Paolo Limiti, figli, oggi, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica pomeriggio di Rai 1 con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. La padrona di casa, Mara Venier, è pronta ad accogliere in studio i suoi ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo che si racconteranno a cuore aperto. Dalla carriera all’amore. Proprio come farà la showgirl Justine Mattera, che sarà in studio per ricordare suo marito e compagno di mille avventure Paolo Limiti.

Dagli esordi al debutto di Justine Mattera

Justine Mattera è nata a New York il 7 maggio del 1971 ed è una famosa showgirl, attrice, conduttrice, triatleta statunitense naturalizzata italiana. Justine infatti, proveniente da una famiglia di origini italiane, dopo una laurea in letteratura italiana e inglese, nel 1994 si è trasferita in Italia per specializzarsi in Lingua e letteratura italiana e Storia dell’arte. Per mantenersi gli studi, ha iniziato a lavorare come modella e cubista e proprio in una discoteca viene notata dal produttore e dj Joe T. Vannelli.

I suoi successi

Ed è proprio così che la bella Justine ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, conducendo diversi programmi di successo in televisione. E ha debuttato anche a teatro. Nel 2006, invece, ha partecipato al reality show La Fattoria e l’abbiamo vista anche al cinema in diversi film di successo. Al cinema la ricordiamo in:

Se lo fai sono guai

Go Go Tales

Alta infedeltà.

Tra i suoi programmi tv di successo, invece, ricordiamo:

Ci vediamo in tv

Come Thelma & Louise

La fattoria

Bellissima Cabaret Anticrisi

E state con noi in tv

Back to school 2

Oltre il limite Storie di corsa

Chi è il marito, la storia con Paolo Limiti

Justine è stata sposata per due anni con il conduttore Paolo Limiti, proprio lui che aveva notato la sua somiglianza con Marilyn Monroe e l’aveva voluta come showgirl nelle varie edizioni del programma Ci vediamo in TV. Dopo la separazione, Justine è convolata a nozze una seconda volta con l’imprenditore Fabrizio Cassata. Dalla loro unione sono nati due figli: Vivienne Rose e Vincent.

Justine Mattera punta tutto su Instagram

Molto seguita su Instagram. Con il suo account @justineelizabethmattera vanta oltre 570 mila followers. Qui condivide scatti della sua quotidianità, della sua famiglia e del suo lavoro.