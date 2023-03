Juventus Sampdoria, Sky o Dazn? Orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming. A Torino, arrivano gli uomini di Dejan Stanković. La situazione per i doriani è tragica, in quanto sono ultimi in classifica e virtualmente retrocessi in Serie B. Oltretutto, dovranno giocare contro la Juventus in trasferta, in uno stadio rigorosamente ostico e complesso come l’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri sono i favoriti del pronostico, freschi della vittoria sul Friburgo in Europa League e motivati dal rientrare tra le prime sei classificate per non perdere il treno delle coppe europee nella prossima stagione.

Juventus Sampdoria, dove vederla?

La partita impreziosirà il serale di domenica 12 marzo 2023, quando le due squadre scenderanno in campo alle 20.45. Da una parte la sete di Europa della Juventus, che dopo gli scandali deve rendere giustizia alla propria storia calcistica. Dall’altra, la speranza, ormai flebile, di una società storica come la Sampdoria che rimanga in Serie A. Il match potrà essere seguito in televisione, e in streaming, sul canale di DAZN.

In Serie A, come nel calcio, nulla è scontato. Certo, la Juventus gioca con il vento in poppa e soprattutto contro una squadra che questa stagione non è riuscita a ingranare. I bianconeri devono vincere, in primis per riscattare l’ultima di campionato, dove hanno perso con la Roma. Poi per provare a sorpassare l’Atalanta e acciuffare la Conference League, che dista a 7 punti di distanza: un’enormità per il calcio italiano, ma possibili da ottenere.

La Juventus punta a riottenere i 15 punti sottratti con lo scandalo plusvalenze, attendendo l’esito del ricorso al Collegio di Garanzia del CONI. Certo, il rendimento della squadra non è dei migliori. Sarà il momento difficile, ma Massimiliano Allegri non è stato capace di ravvivare i fasti del passato in casa bianconera. Tra nervi tesi, la testa altrove e soprattutto i moltissimi infortunati nella rosa, la squadra sta attraversando uno dei momenti più difficili degli ultimi anni.