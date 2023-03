Roma Juventus domenica 5 marzo 2023: biglietti, probabili formazioni e pronostico

Roma-Juventus, finalmente è arrivato il momento della grande sfida. Dopo la sospensione della squalifica di Mourinho, i giallorossi sono più tranquilli nell’affrontare i bianconeri, con il loro allenatore in panchina. La venticinquesima giornata di serie A vede in campo l’attesissimo scontro tra Roma e Juventus nella città Capitolina. Sarà una giornata decisiva per lo sviluppo dei possibili scenari perché il risultato definirà la formazione della classifica nelle prossime, decisive, settimane di gioco. Ecco quando ci sarà la partita, quali sono le formazioni e il pronostico di gara.

Serie A: Roma-Juventus domenica 5 marzo 2023

La partita si giocherà domenica 5 marzo alle ore 20:45 nello Stadio Olimpico di Roma, dove è prevista un’affluenza di migliaia di persone. La tensione per l’incontro è molto alta e le due squadre arrivano in campo con due umori molto diversi. Lo spirito della Juventus è buono, dato che arriva da una vittoria 4-2 dal derby della scorsa settimana. La squadra giallorossa, invece, arriva da una dura sconfitta con la Cremonese. L’ultimo incontro a Roma fra le due squadre risale ad aprile 2022 e si è concluso con un pareggio 1-1, come andrà questa volta?

Biglietti per la partita e streaming

È ancora possibile acquistare i biglietti per vedere la partita allo stadio, si possono acquistare online su diversi siti, tra cui VivaTicket o Ticombo. I prezzi variano da un minimo di 80 euro per la curva nord, 90 euro per la curva sud, 115 euro per la Tribuna Tevere e 150-160 euro per i posti migliori, tra cui la Tribuna Monte Mario. Niente paura, chi non potrà recarsi allo stadio potrà seguire la partita comodamente da casa! Il match verrà trasmesso in esclusiva su DAZN, per seguirlo sarà sufficiente collegare la propria smart TV a internet e accedere dall’app della piattaforma, dopo aver sottoscritto un regolare abbonamento. In alternativa, è possibile collegarsi attraverso una console di gioco come la Playstation o Xbox. Anche se, forse, l’opzione più semplice rimane in streaming sulla piattaforma ufficiale di DAZN da pc, tablet, iPad o cellulare. L’incontro sarà commentato in diretta su Sky Sport.

Probabili formazioni e pronostico

I pronostici sono chiari e condivisi dagli esperti: la Juventus è una squadra molto forte e con il morale alto dopo l’ultima vittoria, quindi, verosimilmente dominerà la gara. Al contempo, la Roma di Mourinho probabilmente cercherà di rispondere, ma se riuscirà a stare dietro ai bianconeri è tutto da vedere. Il pronostico più probabile vede uno 0-1 per la Juventus, oppure un 1-1 grazie a Vlahovic, come nell’ultimo incontro nell’aprile 2022 tra le due squadre. Quali saranno le formazioni delle due squadre in gara? Queste le più probabili:

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.