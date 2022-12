Riccardo Fogli, chi è la moglie Karin Trentini: età, lavoro, origini, figlia, foto e Instagram

Karin Trentini è la moglie del noto cantante ex membro dei Pooh Riccardo Fogli che staserà entrerà nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente. Ad accoglierlo per questa nuova avventura dell’artista (Fogli non è nuovo ai reality avendo partecipato ad esempio all’Isola dei Famosi nel 2029) ci sarà come sempre Alfonso Signorini. Ma tornando all’attuale compagna di vita di Riccardo Fogli cosa sappiamo su di lei?

Cosa sappiamo su Karin Trentini la moglie del cantante Riccardo Fogli

Karin Trentini è una modella, ballerina e attrice italiana, moglie di Riccardo Fogli. Nata nel 1979 è alta 1,76 m e pesa 62 kg. Ha ben 32 anni meno del marito, ma nonostante la differenza d’età il loro matrimonio è molto felice. Sposati nel 2010, nello stesso anno hanno avuto una figlia, Michelle Mary. Karin ha fatto studi di danza classica e moderna alla Royal Academy di Londra. La sua bellezza è pubblicamente riconosciuta: ha vinto il titolo di Miss Mondo Lazio nel 2000, è inoltre arrivata terza a Miss Mondo Italia.

Una storia d’amore da film

Sembra una storia d’amore degna di un film quella di Karin e Riccardo: pazza di lui fin da ragazzina, la bellissima modella è riuscita a conquistare il suo cuore. «Avevo 16 anni e i miei genitori, suoi grandi fan, mi portarono a forza a un suo concerto. Ero scocciata, non ci volevo andare, pensavo di annoiarmi. Ma appena colui che immaginavo fosse un personaggio d’altri tempi è salito sul palco mi sono subito ricreduta. Da quel momento, per anni, ho insistito perché mio padre mi accompagnasse ai suoi concerti. Finché, un giorno, ormai adulta, ho incominciato ad andarci da sola», queste le parole di Karin. Riccardo l’ha ricambiata e il 12 giugno del 2010 i due si sono sposati.

Le altre relazioni dell’ex cantante dei Pooh

Oggi Riccardo Fogli è felicemente sposato con la bella Karin ma in passato la sua vita privata è stata a dir poco tormentata. Tra le sue relazioni c’è stata anche quella con Patty Pravo che lo portò a prendere alcune decisioni dolorose in campo professionale. Per il cantante quello attuale non è inoltre il primo matrimonio essendosi sposato negli anni ’70 con l’artista Viola Valentino. In seguito ha avuto una relazione con l’attrice Stefania Brassi dalla quale è nato il figlio Alessandro.

Instagram Karin Trentini

Karin ha un profilo Instagram davvero attivo: conta ben 51mila follower!

(Foto da Instagram di Karin Trentini)