Kasia Smutniak, chi è il marito Domenico Procacci: età, carriera, ex moglie, figli, foto e Instagram

Dagli esordi al debutto come produttore di Domenico Procacci

Domenico Procacci è nato a Bari l’8 febbraio del 1960 ed è un noto produttore cinematografico, editore, produttore discografico e imprenditore italiano, fondatore della casa di produzione Fandango. Di lui sappiamo che si è trasferito a Roma all’inizio degli anni ’80 per frequentare la scuola di Cinema, poi ha iniziato il lavoro di produttore nel 1987 con il film Il grande Bleck.

La fondazione di Fandango

Nel 1989, invece, ha fondato la Fandango, un progetto iniziato con la produzione cinematografica e che si è poi esteso nel corso degli anni a editoria, musica, web tv, radio web, distribuzione cinematografica. Nel 1992 Procacci ha prodotto La corsa dell’innocente e ha collaborato con il regista australiano Rold de Heer per molti anni. Nel 1998, tra l’altro, è nata la Fandango libri, che ha debuttato con il romanzo in versi La maschera di scimmia. E nel 2001 ha dato vita all’etichetta discografica Radio Fandango.

I film che ha prodotto

Tra i film che ha prodotto ricordiamo:

Il grande Bleck

La corsa dell’innocente

La stanza di Cloe

Le mani forti

Epsilon

Come te nessuno mai

La stanza dello scirocco

Radiofreccia

Lupo mannaro

Respiro

Caos calmo

Baciami ancora

Mine vaganti

L’ultima ruota del carro

L’alligatore

Tre piani

La mia ombra è tua

La storia d’amore con Kasia Smutniak

Procacci nella seconda metà degli anni ’80 ha iniziato una lunga relazione con l’attrice Francesca Neri. Ma nel 2011 si è legato sentimentalmente all’attrice Kasia Smutniak e nel 2014 è nato il loro primo figlio, Leone. I due si sono sposati nel 2019, a sorpresa, davanti a un gruppo di amici. E durante la festa per i 40 anni dell’attrice.

Domenico è un uomo riservato e sembra non comparire sui social.