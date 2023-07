Kate Middleton, avete visto la mamma? Quasi più bella della figlia | FOTO

La principessa del Galles è una delle teste coronate più ammirate al mondo. Kate Middleton ha però una “rivale” in famiglia: sua madre Carole.

Da più di dieci anni Kate Middleton è un membro della Famiglia Reale inglese, e ogni sua uscita si rivela un successo, grazie all’innata eleganza e l’indiscutibile bellezza che possiede. Una qualità, quest’ultima, che dev’essere di famiglia, visto quanto affascinante è sua mamma Carole, da sempre pronta a supportarla e spesso ospite degli eventi più importanti del jet-set londinese! Le due si assomigliano in modo quasi impensabile.

I più maligni dicono ci sia proprio la donna, dietro all’incredibile scalata sociale della figlia, e abbia fatto di tutto per iscriverla all’Università di St. Andrews in Scozia, luogo dove è sbocciato poi l’amore tra la principessa del Galles e il marito William, che un giorno sarà Re. Ma chi è questa donna dalla volontà ferrea e l’aspetto raffinato, riuscita là dove tante altre hanno fallito, ovvero spianare la strada verso il trono, tra non molto, si presume, alla figlia senza una goccia di sangue blu?

Chi è Carole, la mamma di Kate Middleton

Dalla figura snella come quella della figlia Kate, e l’eleganza tipicamente british, Carole è una donna che appare relativamente poco sui quotidiani inglesi, preferendo lasciare spazio alla sua pargola e non rubarle la scena. Eppure potrebbe tranquillamente farlo, considerato quanto sia bella.

La si è vista alcune volte partecipare ad eventi della cerchia regale, come le corse di Ascot o i Canti di Natale a Westminster Abbey, ma sempre mostrandosi sobria e riservata, quasi non volendo attirare troppa attenzione. Ma quali sono le sue origini?

Nata Carole Elizabeth Goldsmith nel 1955, dopo aver finito le scuole superiori ha lavorato come commessa, per poi cominciare la carriera nella British Airways, che l’ha vista passare da segretaria a hostess di volo. Nel 1980 sposa Michael Middleton, pilota per la stessa compagnia, da cui ha i figli Catherine, Philippa e James. Dopo aver lasciato la professione, nel 1987 fonda la Party Pieces, azienda produttrice e distributrice di gadget per le feste, rendendo la famiglia milionaria.

Da allora, oltre a seguire con attenzione i tre figli, si è buttata a capofitto nella sua carriera da imprenditrice, e oggi è una delle più ricche della Gran Bretagna. E’ così che grazie al suo fiuto e alla sua determinazione, è riuscita a rendere sua figlia una vera principessa.