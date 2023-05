Katia Noventa, chi è il marito: età, figli e vita privata della conduttrice

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Oggi è un altro giorno in compagnia di Serena Bortone in onda su Rai 1. Oggi arriveranno in studio tanti ospiti speciali, tra questi anche la giornalista Katia Noventa, che si racconterà a cuore aperto: la carriera, l’amore e le grandi delusioni nella sua vita. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e la sua vita privata!

La vita privata di Katia Noventa: marito e figli

La sua vita privata è stata piuttosto turbolenta. Tutti ricorderanno il suo amore storico con Paolo Berlusconi, che li ha visti uniti per tanti lunghi anni. Si sono fidanzati nel 1993 e sono rimasti insieme fino al 2000, anno in cui si sono lasciati per sempre. Ha poi avuto una relazione con Michele Cucuzza, naufragata dopo poco e terminata ufficialmente nel 2001. Soltanto nel 2019 ha rilasciato una nuova dichiarazione sulla sua sfera privata dichiarandosi felicemente single. La giornalista non ha avuto figli.

Le delusioni d’amore e la conversione al cristianesimo

Katia Noventa ha raccontato di aver avuto tantissime delusioni amorose che l’hanno fatta soffrire. Tutti gli uomini di cui si è fidata, alla fine l’hanno tradita. Ha raccontato di essersi resa conto di non aver mai avuto una relazione sana e felice, soprattutto il rapporto con Michele Cucuzza è stato particolarmente tossico. Lui la sminuiva e la criticava in continuazione, facendole della vera e propria violenza psicologica. Dopo un solo anno di relazione lei era rimasta sola, senza amiche e amici. Così, ha deciso di dare una svolta alla sua vita e nel 2012 ha iniziato a frequentare una chiesa milanese vicino casa sua, dove ha avuto la rivelazione di Dio. Da quel momento ha iniziato una serie di pellegrinaggi a Medjugorje che le hanno cambiato la vita.

La scelta di castità

Katia Noventa non ha mai avuto figli e ha avuto un passato difficile. Negli ultimi anni, a partire dal 2012 ha avuto una forte conversione al cristianesimo. Ha capito di nutrire un forte amore per dio e si è dedicata a coltivare il suo lato spirituale. Questa nuova via della sua vita l’ha portata anche a riflettere sulle sue scelte: ha sempre lavorato tantissimo e così non ha avuto il tempo né per l’amore né per se stessa e i suoi veri interessi. Dopo un lungo percorso, nel 2019 ha dichiarato di essere single, felice e di non voler avere più nulla a che fare con il mondo maschile. Non solo: ha preso una decisione molto drastica e radicale: ha scelto di vivere in castità. Ora si sente più serena.