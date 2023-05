Katia Noventa, chi è la giornalista: età, carriera, oggi, Paolo Berlusconi, chi è il marito, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Oggi è un altro giorno in compagnia di Serena Bortone in onda su Rai 1. Oggi arriveranno in studio tanti ospiti speciali, tra questi anche la giornalista Katia Noventa, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei!

Chi è la giornalista Katia Noventa: età, carriera, oggi

Katia Noventa è un’ex showgirl il cui vero nome è Katiuscia ed è nata a Padova il 24 novembre del 1966 e ha 56 anni. Ha iniziato la sua carriera nel mondo della tv e dello spettacolo come modella, fotomodella e velina. Dopo la laurea in Pedagogia conseguita all’Università di Padova, ha lavorato come indossatrice per noti brand dell’alta moda: Armani, Versace, Valentino, Gucci e tanti alti. Nel 1988 arriva il debutto televisivo insieme a Mike Bongiorno con Telemike. Dopo poco ha affiancato Fiorello alla conduzione di Karoke. Da quel momento ha collezionato un successo dopo l’altro. Dal 2002 cura la rubrica di moda per Unomattina e Domenica In. Da lì è diventata anche una giornalista. Katia è notoriamente vegetariana e molto felice della sua scelta etica e sostenibile.

Vita privata: chi è il marito, figli, Paolo Berlusconi

La sua vita privata è stata piuttosto turbolenta. Tutti ricorderanno il suo amore storico con Paolo Berlusconi, che li ha visti uniti per tanti lunghi anni. Si sono fidanzati nel 1993 e sono rimasti insieme fino al 2000, anno in cui si sono lasciati per sempre. Ha poi avuto una relazione con Michele Cucuzza, naufragata dopo poco. Soltanto nel 2019 ha rilasciato una nuova dichiarazione sulla sua sfera privata dichiarandosi felicemente single. La giornalista non ha avuto figli.

Curiosità, Foto e Instagram