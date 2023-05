Katia Noventa, chi è l’ex compagno Paolo Berlusconi: età, oggi, carriera, vita privata, figli

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Oggi è un altro giorno in compagnia di Serena Bortone in onda su Rai 1. Oggi arriveranno in studio tanti ospiti speciali, tra questi anche la giornalista Katia Noventa, che si racconterà a cuore aperto: la carriera, l’amore e le grandi delusioni nella sua vita. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e la sua vita privata e il suo ex compagno Paolo Berlusconi, il fratello di Silvio!

La vita privata di Katia Noventa: marito e figli

Katia Noventa ha avuto una lunga relazione con Paolo Berlusconi, che li ha visti uniti per tanti lunghi anni. Si sono fidanzati nel 1993 e sono rimasti insieme fino al 2000, anno in cui si sono lasciati per sempre. La showgirl ha poi avuto una relazione con Michele Cucuzza, naufragata nel 2001. La giornalista non ha avuto figli. Ha raccontato di essersi resa conto di non aver mai avuto una relazione sana e felice, soprattutto il rapporto con Cucuzza è stato particolarmente tossico. Lui la sminuiva e la criticava in continuazione, facendole della vera e propria violenza psicologica. Negli ultimi anni si è convertita al cristianesimo, ad oggi è single, felice e ha scelto di vivere in castità.

Chi è l’ex compagno Paolo Berlusconi: età, carriera, oggi

Paolo Berlusconi è il fratello minore di Silvio Berlusconi ed è nato a Milano il 6 dicembre del 1949, ha 73 anni. Ad oggi è un importante politico, imprenditore e dirigente sportivo, nonché dirigente de “Il Giornale”, testata su cui scrive Katia Noventa. Ha investito anche nella testata “Il Foglio”, di cui ha comprato il 38% delle azioni. Negli ultimi anni si è dedicato soprattutto al mondo del calcio ed è dirigente sportivo del e presidente dell’Associazione Calcio Monza. Finito molte volte nel centro del mirino: ha ricevuto diverse condanne ed è stato indagato per molti reati: truffa, corruzione, falso in bilancio, traffico illegale di rifiuti tossici e nucleari e molti altri reati.

Vita privata e figli di Berlusconi

La vita privata dell’imprenditore è molto turbolenta e vanta due matrimoni falliti alle spalle e quattro figli. Per molti anni è stato sposato con Mariella Bocciardo con cui ha avuto due figlie: Alessia nel 1971 e Luna Roberta nel 1975. Dopo il divorzio si è risposato con Antonia Rosa Costanzo e ha avuto altri due figli: Davide Luigi nel 1982 e Nicole Rose nel 1989. Dopo la rottura con la seconda moglie è stati fidanzato per ben 7 anni con Katia Noventa. Da qui, vari fidanzamenti con showgirl e modelle molto più giovani di lui.

I motivi della rottura tra Katia Noventa e Paolo Berlusconi

I due non hanno mai reso noti i reali motivi della rottura per questioni di privacy. Secondo molte voci del mondo del gossip, pare sia dovuta all’infedeltà di lui. Infatti, pare che lei sia rimasta molto delusa da alcuni suoi comportamenti che non sono mai stati chiariti.