Katia Noventa ha figli? Vita privata ed ex amori, da Berlusconi a Cucuzza

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Oggi è un altro giorno in compagnia di Serena Bortone in onda su Rai 1. Oggi arriveranno in studio tanti ospiti speciali, tra questi anche la giornalista Katia Noventa, che si racconterà a cuore aperto: la carriera, l’amore e le grandi delusioni nella sua vita. Ha figli? Chi è il suo attuale fidanzato? Se siete curiosi e vorreste saperne di più, continuate a leggere. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e la sua vita privata!

La vita privata di Katia Noventa: ex amori e delusioni

Katia Noventa ha avuto una vita privata molto turbolenta, ricca di delusioni e tradimenti. Tutti ricorderanno la sua lunga relazione con Paolo Berlusconi, che li ha visti uniti per moltissimi anni. Si sono fidanzati nel 1993 e sono rimasti insieme fino al 2000, anno in cui si sono lasciati per sempre. La showgirl ha poi avuto una relazione con l’ex conduttore de “La vita in diretta”: Michele Cucuzza, naufragata dopo pochissimo tempo, nel 2001.

La rottura con Berlusconi e Cucuzza

Per quanto riguarda la rottura con Berlusconi, i due non hanno mai reso noti i reali motivi per questioni di privacy. Secondo molte voci del mondo del gossip, pare sia dovuta all’infedeltà di lui. Infatti, pare che lei sia rimasta molto delusa da alcuni suoi comportamenti che non sono mai stati chiariti. La storia con Cucuzza, invece, è stata ancora più dolorosa per la conduttrice e giornalista. Infatti, ha raccontato di essersi resa conto di non aver mai avuto una relazione sana e felice, soprattutto il rapporto con Cucuzza è stato particolarmente tossico. Lui la sminuiva e la criticava in continuazione, facendole della vera e propria violenza psicologica.

Katia Noventa: i figli e la scelta di castità

La giornalista non ha avuto figli. Negli ultimi anni si è convertita al cristianesimo, ha iniziato una serie di pellegrinaggi a Medjugorje che le hanno ridato un po’ di serenità. Nel 2019 ha dichiarato di essere totalmente delusa dal genere maschile e di non voler averci più nulla a che fare. Ad oggi è single, felice e ha scelto di vivere in castità.