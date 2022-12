Katia Ricciarelli, chi è il nuovo fidanzato: età, lavoro, cosa sappiamo

Katia Ricciarelli ha un nuovo fidanzato? Sembrerebbe proprio di sì, stando alle indiscrezioni che in questi ultimi giorni stanno circolando sul suo conto. Ma cosa sappiamo di concreto sulla vicenda? Cosa c’è di vero e cosa invece dobbiamo lasciare al romanze dei tabloid rosa sull’argomento? Quello che possiamo dirvi sin da subito è che il suo nuovo fidanzato si chiama Renato, un uomo affascinante che la donna vorrebbe addirittura diventasse suo marito per la vita. Ma andiamo per ordine, continuate a leggere l’articolo!

Partiamo dall’inizio, dunque: tra le protagoniste incontrastate del Grande Fratello Vip c’è anche Katia Ricciarelli, come ovviamente molti lettori già sapranno, che è stata unita in matrimonio per tantissimi anni con Pippo Baudo, l’intramontabile volto per antonomasia della tv all’italiana, che ha fatto letteralmente la storia nel nostro Paese. Ora, però, a tanti anni di distanza dalla fine della storia col noto conduttore, la donna è nuovametne pronta a convolare a nozze col suo nuovo compagno e fidanzato, dal nome Renato. Ecco tutto quello che sappiamo sull’uomo e sulla loro travolgente storia d’amore.

Katia Ricciarelli, chi è il suo fidanzato Renato

Katia Ricciarelli, proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia, ha rivelato a Carmen Russo di aver trovato, ancora una volta nella sua vita, il grande amore. Poi, sull’argomento, è stata convocata in confessionale da Alfonso Signorini, e proprio in questa sede ha confessato aver conosciuto molto tempo fa in Puglia un uomo affascinante, che è diventato poi il suo nuovo fidanzato: l’uomo si chiama Renato e le ha rubato letteralmente il cuore. Una confessione appassionata, trasognata, che ha sottolineato implicitamente la grande affezione e il grande sentimento che sembra esserci tra i due. Addirittura si è parlato della ferma volontà di convolare a nozze. La donna, comunque, ha ammesso una speranza: quella di non sbagliarsi per l’ennesima volta nelle sue scelte sentimentali, sebbene sia parsa abbastanza convinta e ferma sulla sua decisione. Il tutto, ad ogni modo, si vedrà una volta fuori dal programma. Sul misterioso Renato, non sappiamo moltissimo, a parte il fatto che i due si siano conosciuti in Puglia, terra d’origine dell’uomo e che Renato sia alto un metro e ottanta.